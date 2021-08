The Elder Scrolls 6 erscheint erst nach Fable, wie Phil Spencer bestätigte

The Elder Scrolls 6: Ein Release ist nicht um die Ecke! - (C) Bethesda

Bereits auf der E3 2018 kündigte Bethesda an, dass man The Elder Scrolls 6 in Entwicklung hat. Action-Rollenspiel-Fans müssen sich jedoch gedulden, ein Release steht nicht wirklich unmittelbar bevor – auch wenn es vor drei Jahren angekündigt wurde.

Wann erscheint The Elder Scrolls 6? Während eines Auftritts im Unlocked-Podcast von IGN bestätigte Xbox-Chef Phil Spencer, dass die Fans erst irgendwann nach der Veröffentlichung von Fable das neue The Elder Scrolls 6 sehen würden. Erst vor Kurzem haben wir von einem möglichen Termin 2025 oder 2026 berichtet, dass durchaus passen könnte.

Advertisment

Derzeit konzentriert man sich bei Bethesda Studios auf die Fertigstellung von Starfield, dass nächstes Jahr erscheinen wird.

Phil Spencer ging auch auf ein anderes Rollenspiel ein, dass exklusiv für Xbox erscheint. Avowed von Obsidian, Fable von Playground und The Elder Scrolls 6 von Bethesda sollen sehr unterschiedliche Spiele sein. Doch bevor wir The Elder Scrolls 6 sehen werden, kommen zuvor Fable als auch Avowed.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fable, Avowed und The Elder Scrolls 6 noch ohne Release-Termin

Während wir von Starfield wissen, dass es am 11. November 2022 erscheinen wird, gibt es für die anderen Rollenspiele von den Xbox Game Studios keinen Release-Termin. Über das neue Fable wissen wir auch sehr wenig. Ist es ein Prequel oder ein Neustart? Der Brancheninsider Jeff Grubb (via Venturebeat) erwartet, dass Fable im Jahr 2023 neben Avowed, Perfect Dark und Hellblade 2 auf den Markt kommt. Wenn seine Informationen korrekt sind, deutet dies darauf hin, dass Fans The Elder Scrolls 6 nicht vor 2024 erscheint. Wahrscheinlicher sind jedoch die Jahre 2025 und 2026.

Für The Elder Scrolls-Fans ist das eine lange Zeit, immerhin erschien Skyrim am 11. November 2011. Sollte der sechste Haupteintrag tatsächlich im Jahr 2026 erscheinen, dann sind das 15 Jahre.

Auch wenn das Spiel bereits 2018 angekündigt wurde, es befindet sich noch immer in der Designphase – laut letzten Status. Starfield ist seit 25 die erste neue Spielserie von Bethesda, und genau so lange in “Entwicklung”. Es soll wie Skyrim sein, nur eben im Weltraum.

The Elder Scrolls 6 befindet sich bei Bethesda in Entwicklung, jedoch ohne konkreten Release-Termin.