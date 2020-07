Avowed: Neues Obsidian Fantasy-Rollenspiel für Xbox Series X angekündigt

Avowed - (C) Obsidian Entertainment

Auf dem Xbox Games Showcase von Microsoft wurden mehrere Spiele angekündigt. Einer der vielleicht aufregendsten Ankündigungen ist das nächste Einzelspieler-Rollenspiel, das vom renommierten Studio Obsidian Entertainment bekannt ist. Avowed wird es heißen.

Obsidian gibt es schon sehr lange. Das Studio begann als ein Kollektiv von Entwicklern, die Black Isle Studios, die Schöpfer des ursprünglichen Fallout und Fallout 2. Anschließend machte Obsidian die Fortsetzung von BioWares geliebten Star Wars Knights of the Republic. Das Studio machte es groß, als es das unglaublich gut aufgenommene Fallout: New Vegas veröffentlichte. Obisdians Erfolg setzte sich mit South Park: The Stick of Truth und The Outer Worlds aus dem letzten Jahr fort.

Obsidian’s neuestes Rollenspiel

Aber nun hat Obsidian sein nächstes Rollenspiel angekündigt, ein neues Spiel namens Avowed. „Obsidian Entertainments nächstes episches Rollenspiel aus der First-Person in der Fantasy-Welt von Eora“, heißt es auf der neuen offiziellen Webseite des Spiels. Eora ist die Welt, in der die Pillars of Eternity-Reihe stattfindet, eine weitere Spielmarke, die Obsidian in seiner geschäftigen Geschichte gegründet hatte. Die erste Veröffentlichung von Pillars of Eternity war 2015, die Fortsetzung von Pillars of Eternity 2: Deadfire erschien 2018.

Über das Spiel ist nicht viel bekannt, da der Trailer eher kurz war, aber er beginnt mit einem Krieg, in dem ein Erzähler darüber spricht, wie die Welt von Eora den Krieg immer gekannt hat. Der Erzähler bittet den Betrachter dann, sich den Monstern zu stellen, die unsere Sünden geboren haben, und fragt: „Ist ein Eid das Gewicht einer Krone wert?“ Der Trailer zeigt kurz den mutmaßlichen Protagonisten, der ein Schwert aufnimmt und einen Zauber ausübt, bevor der Trailer zum Titel Avowed wechselt.

Avowed, The Outer Worlds-Erweiterung und Grounded, alle aus dem selben Studio

Obsidian ist ziemlich umtriebig. Immerhin zeigte man auch den neuen Trailer zu Grounded, einem Multiplayer-Überlebens-Abenteuerspiel. Es sieht aus nach einer Mischung aus Fortnite, Left 4 Dead und dem Film-Klassiker „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“. ,

Das Studio kündigte auch eine neue Erweiterung für The Outer Wilds an, genannt The Outer Worlds: Peril on Gorgon, das für Xbox Series X sowie Xbox One, PC und PS4 erhältlich sein wird.

Weitere wichtige Neuigkeiten aus dem heutigen Xbox Games Showcase sind die Ankündigung eines neuen Fable für die Xbox Series X und ein detaillierter Blick auf Halo Infinite.

Avowed hat noch keinen Release-Termin erhalten. Es erscheint für Xbox Series X und PC.