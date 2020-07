Xbox Games Show - Alle neuen Xbox Series X-Spiele live auf DailyGame.at

Heute ist es endlich so weit. Das Xbox Game Show-Event startet um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Mit DailyGame ist man LIVE dabei. Wir präsentieren euch alle neuen Xbox Series X-Spiele, die die nächsten Monate (und Jahre) erscheinen werden.

Microsoft sorgt hoffentlich für eine gute Show. Die Leaks im Vorfeld waren massiv. So erwarten wir neben dem angekündigten Teil, also die große Enthüllung des Gameplays von Halo Infinite, weitere Spielmarken, die „neu“ belebt werden. Darunter Fable und Perfect Dark.

Fazit der Redaktion

Im Xbox Games Showcase wurden einige Interessante Spiele vorgestellt, darunter auch Titel die sicherlich von einigen erhofft wurden. Die Auswahl war dabei vielseitig, von Shooter bis hin zu Storydriven war alles dabei. Ein sehr guter Auftakt für Xbox und der bald erscheinenden Xbox Series X.

Xbox Games Showcase – Der Live-Ticker

17:55 Uhr

Herzlich willkommen zum Live-Ticker, anlässlich des “Xbox Games Showcase”. Wir werden LIVE für euch mitschreiben, was es zu sehen gibt.

18:00 Uhr – Beginn des Xbox Game Showcase

Es beginnt. Wir sehen einen Countdown im Stil der Xbox Series X. Der Xbox Games Showcase beginnt. Microsoft legt gleich voll los. Wir sehen wie eine Spartan-Rüstung gefertigt wird. Die Optik ist ein Wahnsinn. “Become” steht über dem Bildschirm.

18:03 Uhr – Halo Infinite

Endlich sehen wir Gameplay. Der Master Chief sitzt in einem Pelican und wird beschossen. Es kommt zu einer Sturzlandung. Wir sehen eine Konversation mit dem Retter des Chiefs. Und dann beginnt es. Der Chief läuft mit seinem Sturmgewehr herum. Die ersten Covenants werden erledigt. Der Schild lädt. Wir sehen die Absturzstelle eines größeren UNSC-Schiffs. Und yeah! Einen Warthhog, mit dem gleich einmal herumgefahren wird. Erstmals können wir in Halo eine Map aufrufen. Sind wir in einer offenen Welt?

In den ersten Minuten haben wir gleich viele “alte Bekannte” wiedergesehen. Die Covenants sind wohl keine Freunde. Schakale werden niedergemetzelt, wie auch Bruts. Und der Master Chief bestizt einen Enterhaken. Wie wir heute bereits schon berichtet haben, sah es bereits am Spielecover dazu so aus.

18:10 Uhr

Der Kampf, den wir in Halo Wars 2 gesehen haben, dürfte weitergehen. Die Brutes bleiben weiterhin die Hauptfeinde.

Die Optik hat uns jetzt nicht wirklich gefallen. Liegt es am YouTube-Video?

Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es an der Bildausgabe des Streaming-Diensts liegen. Wie man erwähnt hat wird das Spiel in “lupenreinen 60 Frames in der Sekunde” dargestellt.

18:13 Uhr – State of Decay 3

Wir sehen einen Trailer mit einer schwarzen jungen Frau, mitten im Wald. Sie ist bewaffnet mit einer Armbrust und folgt einer Spur aus Blut im Schnee. Dabei entdeckt sie den Kadaver eines Bären, der von einem Zombie ähnlichen Hirsch gefressen wird.

18:14 Uhr

Phil Spencer zeigt heute von 9 Xbox Game Studios neue Titel. Von den 15. Dabei werden 5 neue Spiele enthüllt.

18:16 – Forza

Ein neues Forza Motorsport steht in Entwicklung bei Turn 10 Studios. Das Spiel befindet sich noch in der frühen Entwicklung. Und die In-Game-Engine sieht einfach nur mächtig aus. Und wird nicht mehr für die Xbox One erscheinen, da nur mehr die Xbox Series X und der PC erwähnt werden.

18:17 – Everwild

Ein Game von Rare wird vorgestellt. Grafisch ist es in eine Art Comic-Stil gehalten mit vielen kräftigen Farben. Dabei sehen wir eine kleine Gruppe die diese Welt voller bezaubender Wesen erkundet. Magisch und Emotional präsentiert der Trailer das Spiel Everwild.

Das Spiel erscheint exklusiv für Xbox Series X und PC.

18:20 Uhr – Tell Me Why

Ein neues Spiel von Dontnod. Eine schöne Grafik und offensichtlich sehr Storylastig. Erinnert sehr stark an die “Life is Strange”-Reihe. Allerdings sehen die Charaktere Visionen. Das erste Kapitel erscheint im Oktober.

Es erscheint für Xbox Series X, Xbox One und PC.

18:23 Uhr – Ori and the Will of the Wisps (Grafik- und Sound-Update)

Moon Studios (aus Wien) kündigen an, dass man an einem Update für das Spiel arbeitet, dass für die Xbox Series X sagenhafte 120 Frames pro Sekunde liefern soll.

18:24 – The Outer World

Private Division zeigt ihren Trailer zu The Outer World . Einem Shooter in einer Postapokalyptischen Welt in welcher Maschinen und Roboter einen starken Einfluss in der Gesellschaft haben.

18:25 Uhr – Grounded

Obsidian Entertainment präsentiert ein kleines Spiel, im wahrsten Sinn des Wortes. Inspiriert von “Liebling ich hab die Kinder geschrumpft” kämpft man gegen Ameisen und Spinnen.

18:27 – Avowed

Obsidian Entertainment zeigt uns ein weiteres Game, das eher in einem mittelalterlichen Setting gehalten ist, in welcher Magier und Ritter keine bloße Fiktion sind.

Das Rollenspiel erscheint für Xbox Series X und PC.

18:31 Uhr – As Dusk Falls

Int./Night präsentiert das “interaktive Drama” As Dusk Falls . Ein Spiel das die Faszination von 3D und 2D in einem Spiel vereint.

18:33 Uhr – Hellblade 2

Wie Ninja Theory bekannt gibt haben die Entwickler das Landschaftsbild des Spiels in Island gefunden. Allerdings gibt es nur ein paar bewegte Bilder. Keinen Erscheinungstermin. Damit dürfe klar sein: das Spiel erscheint nicht zum Start der nächsten Xbox-Konsole.

18:34 – Psychonauts 2

Wir sehen einen Trailer und Teile der Entwicklung zu einem eher niedlich gehaltenen Spiel. Wir sehen einen Jungen der in einer surrealen Welt unterwegs ist. Erinnert stark an etwas, das sich tatsächlich Kinder ausdenken könnten. Bunt, groß und irgendwie verwirrend.

18:38 Uhr – Destiny 2

Ab September im Xbox Game Pass. Außerdem wird es Ende 2020 eine Xbox Series X-Version des Spiels, mit 4K-Grafik. Beyond Light, die nächste Erweiterung wird ab 10. November ebenfalls im Xbox Game Pass erhältlich sein.

18:40 Uhr – S.T.A.L.K.E.R. 2

Game World präsentiert uns einen Trailer der offenbar in einem Setting nach dem Untergang der Welt spielt. Alles ist verwüstet und heruntergekommen. Auf der Jagd nach Monstern und Mutanten betreten wir S.T.A.L.K.E.R. 2.

Das Spiel erscheint für Xbox Series X und PC.

18:42 Uhr – Warhammer 40.000 Darktide

Noch mehr Shooter. Ein 4-Koop-Spiel? auf jeden Fall gibt es eine Menge Monster.

Es erscheint 2021 für Xbox Series X und PC.

18:44 Uhr – Tetris Effect

Wir sehen viele verschiedene Xbox-Spieler, weltweit. Kinder, Erwachsene, Familien, jede Menge Einstellungen. Alle mit dem Xbox-Controller in der Hand. Und wir sehen das Metro-Design, bekannt aus Windows 10. Danach folgt Tetris. Also die Blöcke aus dem bekannten Spiel, eine Weltkugel. Tetris Effect erscheint noch Ende des Jahres.

18:45 Uhr – The Gunk

Wir sehen einen Trailer in einem Weltall-Setting. Eine junge Frau läuft durch eine unbekannte Welt, vermutlich auf einem anderen Planeten, und muss dort vor den Bedrohungen flüchten oder sie sogar bekämpfen.

18:47 Uhr – The Medium

Bloober Team präsentiert in dem Xbox Showcase ebenfalls einen neuen Trailer. Eine Geschichte mit zwei Seiten. Ebenfalls wohl in einem Postapokalyptischen- bzw Alptraum- Setting. Wir werden das Spiel in zwei Welten erleben können.

Es wird für die Xbox Series X und den PC erscheinen.

18:49 Uhr – Phantasy Star Online 2: New Genesis

Natürlich darf Sega nicht fehlen. Immerhin gab es dafür bereits eine Leaks, im Voraus. Wir sehen ein Gameplay, das sehr stark an ein JRPG erinnert, wenn nicht sogar etwas an Monster Hunter Word.

18:51 Uhr – CrossfireX

CrossfireX bekommt endlich eine Kampagne. Und die sieht wirklich gut aus. Ein wenig wie Metal Gear und Goldeneye, aber das stört sehr wenig.Optisch kann man den Titel sowieso nix vor machen. Es erscheint für Xbox One und Xbox Series X.

18:54 Uhr – Fable (Fable 4)

Das letzte Spiel. Und es wird noch einige Spiele geben. Doch auf dieses Spiel haben wirklich alle gewartet. Playground Games arbeitet an Fable 4. Wir sehen eine Fee. Die von einem Frosch gefressen wird. Es erscheint für Xbox Series X und PC. Und nicht mehr für die Xbox One. Von einem schnellen Release dürfen wir also träumen. Aber immerhin, jetzt wissen wir, dass es offiziell ist.

18:55 Uhr – So endet der Xbox Games Showcase

Es werden nochmal Ausschnitte aus den vorgestellten Games gezeigt. Damit Endet das Xbox Game Showcase Event.