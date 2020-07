Xbox Series X: Was werden wir beim Xbox Games Showcase sehen?

Vor ein paar Jahren gab es Gerüchte, dass Microsoft möglicherweise eine massive Pressekonferenz zur E3 2018 veranstalten würde, die Weltpremieren für seine größten Franchise-Unternehmen beinhalten würde. Die E3 2018-Pressekonferenz von Microsoft lieferte die meisten der gemunkelten Spiele nicht, aber die Gerüchte haben sich fortgesetzt. Und insbesondere ein altes Gerücht könnte ein ziemlich gutes Bild der Ankündigungen zeichnen, die Fans auf der Xbox Series X am heutigen 23. Juli sehen werden.

Dieser Leak stammt von dem bekannten Xbox-Insider Klobrille, der bereits 2018 die Behauptungen auf ResetEra aufstellte. Sehen wir neben Halo Infinite auch Fable 4, einen Perfect Dark-Neustart und ein neues Forza Horizon, dass in Japan spielt?

Viele gingen davon aus, dass „Klobrille“ sagte, dass die erwähnten Spiele während der Pressekonferenz E3 2018 von Microsoft angekündigt werden, aber der fragliche Thread handelte tatsächlich die Zukunft der Spiele von Microsoft. Es ist dann möglich, dass diese Projekte, sofern sie existieren, bereits seit Jahren in der Entwicklung sind und möglicherweise für die Xbox Series X am heutigen 23. Juli gezeigt werden. Natürlich sprechen wir noch immer von einem Leak. Die Hoffnung der Fans stirbt aber zuletzt.

I've said everything I wanted to say. I've shared my excitement with everyone during these last 2+ years.

Now it's up to all the individual teams at Xbox to shine with great content. I'm more than confident tomorrow will be a great day for Xbox fans.

Relax and celebrate games.

— Klobrille (@klobrille) July 22, 2020