Xbox Series X: Juli-Event kann Fable, Perfect Dark und mehr enthalten!

Die Vorfreude auf die kommende Xbox Series X hat zugenommen, seit die Konsole erstmals angekündigt wurde. Während die meisten Hardwarespezifikationen für die neue Xbox-Konsole von Microsoft bestätigt wurden und zweifellos beeindruckend sind, waren einige Fans besorgt darüber, welche Spiele auf die Konsole kommen. Einige Spieler glauben, dass die Xbox One wegen des Mangels an exklusiven Spielen bei den Verbrauchern an Gunst verloren hat, aber ein Gerücht verspricht jetzt große Titel, wenn Xbox die exklusiven Titel für die kommende Konsole im Juli anspricht.

Das Xbox-Franchise hat es geschafft, hochwertige Konsolen und einige fantastische Originaltitel von Halo bis Fable bereitzustellen. Viele Spieler waren erfreut, als Halo Infinite für die nächste Konsolengeneration angekündigt wurde, und es scheint, dass möglicherweise mehr von Fans bevorzugte Spiele auf die Xbox Series X kommen. Obwohl nicht bestätigt wurde, dass diese Spiele in der Xbox-Präsentation vom 20./20. Juli enthalten sind, werden viele Fans hoffen, bald Neuigkeiten über die Titel zu hören.

Ein Tweet eines Journalisten, Sabi Wabii, bringt die Sache ins Rollen. Dieser behauptete, ein informierter Freund habe ihnen gesagt, dass Fable, Perfect Dark und Halo in diesem Monat vorgestellt werden sollten, bevor er darüber nachdachte, ob sich etwas geändert habe. Nach der Ankündigung von Xbox-Titeln von Erstanbietern im Juli denken viele nun, dass die Spiele angekündigt werden, wenn das Gerücht wahr ist. Alle diese Titel haben eine beträchtliche Community und sie werden sich darauf freuen, nach Albion zurückzukehren oder als Joanna Dark wiederzusehen. Während viele Fans neue Raten von klassischen Franchise-Unternehmen spielen möchten, werden andere daran interessiert sein, an welchen neuen Titeln die Xbox Game Studios arbeiten. Das Gerücht wäre nicht neu, dass “bekannte Sci-Fi-Welten” der Xbox-Marken neu gestartet werden.

Friend of mine has been saying for a while that Fable, Perfect Dark and Halo were planned to be shown this month and all launch within the first year of XSX. Curious if things have changed

