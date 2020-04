Gerücht: Xbox-Entwickler starten Neustarts für große Sci-Fi-Welten für Xbox Series X

Xbox Series X mit Controller - (C) Microsoft

Der Start der Xbox Series X-Konsole bleibt vorerst im Zeitplan für die Weihnachtszeit 2020. Das Xbox-Team hat die Konsole und Details zu seinen Hardwarespezifikationen offiziell bekannt gegeben und plant nun, uns über die kommenden Games-Highlights zu informieren. Xbox-Fans werden nervös und spekulieren darüber, welche Art von Spielen Xbox Game Studios für Xbox Series X in Arbeit hat. Wenn also der Kommunikationsmann von Wushu Studios und Branchenkenner Shinobi602 einen Hinweis fallen lässt, lohnt es sich, ihn anzuhören.

Im Spekulationsthread der Xbox Game Studios von ResetEra startet Shinobi602 schüchtern. Er sagt: “Es ist nicht meine Aufgabe, Details anzugeben, und mein Benutzername würde am nächsten Morgen auf Websites verputzt, wenn ich würde. Also werde ich nicht.” Hoffentlich versteht er, dass sein Name hier bei uns auftaucht. Dann entspannt sich Shinobi602 ein wenig und sagt: “Aber ihr müsst wirklich nicht zu lange warten”, was darauf hindeutet, dass Ankündigungen möglicherweise früher als erwartet kommen. Immerhin plant Microsoft etwas für den Juni, statt der E3, die nun auch nicht mehr digital kommt. Dafür dürfen wir auf einen “Neustart” für 2021 der E3 in L.A. (USA) blicken.

Xbox Series X: Fantasiewelten, Neustarts und große Sci-Fi-Abenteuer

Shinobi602 wird trotzdem etwas konkreter. “Wunderschöne Fantasiewelten, Neustarts, großes Science-Fiction … Sollte eine Menge Spaß machen”, schreibt er und gibt den Hinweis. Obwohl er eigentlich nichts sagen wollte. Es wird nichts Spezifischeres gesagt, daher müssen Xbox-Fans ihre Fantasie einsetzen.

Vielleicht gibt es drei große Starttitel für die Xbox Series X, außer Halo Infinite. Die Ideen für das, was die “wunderschönen Fantasiewelten” beinhalten könnten, reichen von Fable 4 bis zu einem neuen Rollenspiel von Obsidian.

Microsoft hat die letzten Jahre brav neue Entwicklerstudios gekauft und scheint besser aufgestellt, als noch zu Xbox One-Zeiten. Außerdem soll man diverse Konami-Marken aufgekauft haben, wie wir vor wenigen Tagen berichtet haben.

Die Xbox Series X wird während der Ferienzeit 2020 veröffentlicht.

Quelle: ResetEra