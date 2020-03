Xbox Series X: Hardware-Spezifikationen und -Funktionen enthüllt

The Coma 2: Vicious Sisters ist das neuste Horror-Game von Devespresso Games, das teilweise auf auch den Vorgänger The Coma: Recut zugreift. Mina Park ist eine Schülerin an der Sehwa-High, also demselben Ort an dem auch schon der erste Teil statt fand. Sie führt dort ein normales Leben, abgesehen von ihrem besten Freund der vor…