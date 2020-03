Sehr wahrscheinlich: Xbox Series X- und PS5 Release werden aufgrund des Coronavirus verschoben!

Xbox vs. PlayStation

Derzeit ist die Unterhaltungswelt dank der anhaltenden Bedrohung durch die globale Pandemie des Coronavirus zum Stillstand gekommen. Filme wurden verzögert, Sportveranstaltungen abgesagt und Spieleentwickler arbeiten von zu Hause aus, während alle darauf warten, wie lange die Situation anhält. Die Auswirkungen des Coronavirus werden wahrscheinlich noch in einem Jahr zu spüren sein, da ein neuer Bericht darauf hinweist, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sich sowohl die PS5- als auch die Xbox-Serie X aufgrund des Virus verzögern.

Dieser Bericht stammt vom Forschungsunternehmen DFC Intelligence aus der Spielebranche. Laut den Forschern besteht eine “hohe Wahrscheinlichkeit”, dass die PS5 und Xbox Series X ihre geplanten Startdaten für 2020 verpassen. Und wenn die Systeme im Jahr 2020 wie ursprünglich geplant eingeführt werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Angebot eingeschränkt wird und die Preise höher sein könnten als sonst.

“Selbst wenn sich die Situation in wenigen Wochen bessert, wurde die Fähigkeit zur Herstellung und Veröffentlichung eines neuen High-End-Spielesystems bereits stark beeinträchtigt.”

Xbox Series X- & PS5 Release-Verschiebung? AMD ist sich nicht sicher…

Dieser Bericht kommt nicht lange, nachdem Rick Bergman, Executive Vice President für Computing and Graphics bei AMD, vorgeschlagen hat, dass sowohl die PS5– als auch die Xbox Series X trotz der anhaltenden Befürchtungen hinsichtlich des Coronavirus ihre Veröffentlichungstermine für 2020 einhalten werden. Dieses gemischte Messaging macht deutlich, dass es wirklich nicht sicher ist, ob das Coronavirus dazu führen wird, dass sich die PS5– oder Xbox Series X von 2020 bis 2021 verzögert, aber es wird weitgehend davon abhängen, wie viel schlimmer sich die Situation mit dem Virus in den kommenden Wochen und Monaten ändert.

In der Zwischenzeit war der DFC Intelligence-Bericht für die Videospielbranche nicht nur düster. “Sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X werden veröffentlicht, um die Nachfrage der Verbraucher zu erfassen”, heißt es in dem Bericht. Dies bedeutet, dass PS5 und Xbox Series X bei der Markteinführung äußerst beliebte Produkte sein werden. Dies sollte jedoch nicht überraschen, wenn man bedenkt, wie stark die Spielebranche in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist. Ob man der Nachfrage nachkommen kann? Schwierig (bis gar nicht)! Wenn die Produktionsstätten für Monate still stehen, geht sich die Rechnung nicht mehr aus.

Xbox Series X- & PS5 Release: Kann “Weihnachten 2020” eingehalten werden?

Weder das Veröffentlichungsdatum für PS5 noch das Veröffentlichungsdatum für Xbox Series X sind in Stein gemeißelt, und es wurde nichts anderes als ein vages Veröffentlichungsfenster für “Weihnachten 2020” angekündigt. Es wird interessant sein zu sehen, ob sich eine oder beide Konsolen auf 2021 verzögern und wenn nicht, wie sich dies auf ihren ursprünglichen Preis auswirken kann. Wir sollten in den kommenden Monaten mehr erfahren. Bleibt also dran, bei uns – hier auf DailyGame.at!

Laut diversen Berichten werden beide, also Sony und Microsoft, mit gleich zwei Modellen ihrer neuesten Konsole an den Markt gehen. Eine kostengünstige Variante und eine High-End-Variante. Die günstige Xbox Series X-Variante soll sogar mit Cloud-Technologie daherkommen.

Könnt ihr es verschmerzen, dass die beiden Konsolen erst 2021 erscheinen werden? Sagt es uns in den Kommentaren!

Source: DFC Intelligence (via WCCFTech)