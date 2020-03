Folgt nach der Absage der E3 die Gamescom 2020? Legt das Coronavirus auch diese Messe lahm?

Gamescom

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus ist nicht zu verhindern. Mehrere Groß-Veranstaltungen – weltweit – wurden bereits abgesagt. Nicht nur in China, auch in Europa ist die Pandemie stark am wüten. In Italien, insbesondere in der Lombardei, gibt es eine starke Zunahme bei der Zahl der Infektionsfälle und Todesopfer. Mittlerweile starben in Italien bereits 966 Personen (Stand: 14.3.). Die Zahl der Infizierten im südlichen Nachbarland liegt bei 11.685. Mit der Einschränkung der sozialen Kontakte erhofft man sich eine Eindämmung und langsamere Verbreitung. Das könnte nun auch die Gamescom 2020 treffen.

Wie gefährlich ist das Coronavirus für die größte Videospiel-Messe der Welt?

Die Kölner Gamescom ist die größte Videospiele-Messe der Welt, gemessen anhand der Ausstellungsfläche und Besucherzahl. Bereits seit 2009 findet die Veranstaltung auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Davor schlug die Messe ihre Zelte in Leipzig auf. Jährlich gibt es neue Besucherrekorde, zuletzt waren es 390.000 Besucher. Auch dieses Jahr soll die Messe stattfinden, jedoch kommt das auf die Ausbreitung bis in die Sommermonate an.

Bereits die letzten Wochen wirkte sich das Coronavirus auf einige Absagen in der Gaming-Welt aus. Nicht nur große eSports-Turniere, auch andere Messen – nicht nur die E3 – wurden abgesagt, darunter die Taipei Game Show. Gerüchten zufolge sollte die PlayStation 5 bereits im Februar groß vorgestellt werden, mit einer eigenen Show. Diese Show wurde in den März verschoben, und nun wieder. Wir werden uns die nächsten Monate darauf einstellen können, dass es keine Groß-Events gibt, sondern nur mehr Livestreams, bei denen uns die neuesten Soft- und Hardware-Revolutionen aus der Branche gezeigt werden.

Gamescom 2020: In Deutschland ist das Coronavirus bereits angekommen

Auch wenn Regierungen weltweit die Sicherheitsmaßnahmen hochziehen, soziale Kontakte minimiert werden: Die Ausbreitung hat global stattgefunden. Gemeinsam mit Berlin und Scheswig-Holstein untersagt Köln Veranstaltungen und legen das öffentliche Leben fast komplett lahm, wie die Süddeutsche* (externer Link) berichtet. Die Regelungen sind ähnlich wie jene in Österreich, mittlerweile sind 7 Personen am Virus in Deutschland verstorben. “Man solle seine sozialen Kontakte so niedrig wie möglich halten”, gilt nun auch in der Stadt, in der die Gamescom stattfindet. Die für Anfang April geplante FIBO 2020 (Fitnessmesse) (*externer Link) wurde bereits in den Oktober verschoben. Diese Messe hat den selben Veranstalter wie die Gamescom, Reed Exhibitions, sowie den selben Standort.

Wie der Stand der Verbreitung bzw. Eindämmung des Coronavirus im Spätsommer 2020 aussehen wird, kann derzeit niemand sagen. Es bleibt also abzuwarten wie lange der Veranstalter abwartet. Derzeit kann man sich noch Early Bird Ticket-Preise auf der offiziellen Homepage* (*externer Link) sichern. Die Videospiel-Messe soll von 26. bis 29. August 2020 stattfinden, wenn sie nicht verschoben oder abgesagt wird.