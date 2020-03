Fast 9 (Fast and the Furious 9) wegen Coronavirus um ein Jahr verschoben!

Fast & Furious 9

Da sich die Epidemie weltweit immer weiter ausbreitet, hat das Coronavirus zu einer Verzögerung mehrerer wichtiger Ereignisse und Launches geführt. Der James-Bond-Film “No Time to Die” zum Beispiel wurde sieben Monate verschoben, da in den Kinos derzeit nur eine begrenzte Zahl an Zusehern zugelassen wird. Die E3 2020 wurde kürzlich aus ähnlichen Gründen abgesagt. Nun wird auch ein weiterer Kino-Blockbuster verschoben: Fast 9.

Der neunte Eintrag in der wahnsinnig beliebten Fast and Furious-Reihe wird nun um ein Jahr verschoben, wegen dem Coronavirus. Während der Film am 22. Mai dieses Jahres in die Kinos kommen sollte, wird er nun stattdessen am 2. April 2021 auf die Leinwand kommen.

In einer Pressemitteilung auf der Twitter-Seite von F9 wird beschrieben, warum sich das Studio für die Entscheidung entschieden hat. In der Erklärung heißt es: “Wir spüren die ganze Liebe und die Vorfreude, die ihr auf das nächste Kapitel unserer Saga habt. Deshalb ist es besonders schwierig, euch darüber zu informieren, dass wir das Erscheinungsdatum unseres Films verschieben müssen.”

In der Erklärung wird klargestellt, dass “obwohl wir wissen, dass es enttäuschend ist, etwas länger warten zu müssen, dieser Schritt mit der Sicherheit aller als oberster Überlegung unternommen wird. Die Verschiebung wird es unserer globalen Familie ermöglichen, unser neues Kapitel gemeinsam zu erleben.”

Coronavirus sorgt für viele Verschiebungen

Offensichtlich ist dies eine ziemlich große Entscheidung, die von den Köpfen hinter dem millionenschweren Franchise nicht leichtfertig getroffen wurde. Obwohl es für Fans der Serie entmutigend sein mag, ist es zweifellos eine kluge Entscheidung, das nächste Kapitel in der Fast and Furious-Saga für ein Datum aufzubewahren, an dem das Publikum den großen Blockbuster in vollen Zügen genießen kann, ohne sich über die möglichen Auswirkungen Gedanken machen zu müssen.

Das Coronavirus nimmt in naher Zukunft eine ziemlich große Beeinträchtigung unseres Lebens ein. Nicht nur große Videospielemessen und Filme werden verschoben, sondern auch Schulen und Kindergärten werden ab nächster Woche geschlossen. Es wird von der österreichischen Regierung empfohlen – wenn möglich – auf Home-Office umzuschwenken. Man soll den sozialen Kontakt so weit wie möglich einschränken um den Virus keine Chance zur schnellen Verbreitung zu geben.

Fast 9 wird am 2. April 2021 in den Kinos zu sehen sein.