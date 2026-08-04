Xbox Game Pass im August: 12 Zugänge, aber Gears of War: E-Day stiehlt allen die Show

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Xbox Game Pass legt im August 2026 ordentlich nach. Microsoft schickt in der ersten Monatswelle zwölf Spiele beziehungsweise neue Freischaltungen für weitere Game-Pass-Stufen ins Rennen. Das eigentliche Highlight ist aber kein vollständiges Spiel: Ab dem 06. August 2026 startet der frühe Zugang zur Open Beta von Gears of War: E-Day.

Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass erhalten Zugriff auf den neuen PvE-Modus „Horde Siege“. Dabei handelt es sich um eine größere Weiterentwicklung des bekannten Horde-Modus mit weitläufigeren Karten, mehr Spielern und entsprechend mehr Gegnern. Grubs im Großformat, sozusagen.

Gears of War: E-Day startet am 06. August in die Beta

Der frühe Beta-Zugang ist Teil von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass. Im Mittelpunkt steht der neue Koop-Modus Horde Siege, der die klassischen Wellenkämpfe der Reihe deutlich größer aufziehen soll.

Das ist gleichzeitig eine gute Gelegenheit, die eigene Hardware zu überprüfen. Die PC-Version von Gears of War: E-Day benötigt laut den bislang veröffentlichten Anforderungen satte 130 GB freien SSD-Speicher. Alle Details findest du in unserem Artikel zu den PC-Anforderungen von Gears of War: E-Day. Der vollständige Release ist für den 06. Oktober 2026 vorgesehen.

Wer den frühen Zugang verpasst, muss nicht zwangsläufig bis Oktober warten. Microsoft spricht ausdrücklich von einem Early Access zur Open Beta. Weitere Informationen über die anschließende allgemein zugängliche Beta-Phase dürften rund um den Start folgen.

Diese Spiele sind ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar

Den Anfang machen – heute – am 04. August zwei sehr unterschiedliche Spiele:

Heretic + Hexen – Cloud, Konsole, Handheld und PC

Neu im Game Pass Premium, weiterhin in Ultimate und PC Game Pass.

– Cloud, Konsole, Handheld und PC Neu im Game Pass Premium, weiterhin in Ultimate und PC Game Pass. Beast of Reincarnation – Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC

Verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Heretic + Hexen bringt zwei prägende Fantasy-Shooter in einer überarbeiteten Sammlung zurück. Neben den Originalspielen sind technische Verbesserungen, zusätzliche Plattformen und erweiterte Zugänglichkeitsfunktionen enthalten.

Deutlich moderner fällt Beast of Reincarnation aus. Das Action-Rollenspiel von Game Freak kombiniert Echtzeitkämpfe mit taktischen Elementen und begleitet Emma sowie ihren tierischen Gefährten Koo durch ein zerstörtes Japan. Weshalb das Projekt für das Pokémon-Studio ungewöhnlich ambitioniert ist, haben wir bereits in unserem Artikel über Beast of Reincarnation und seine ungewöhnliche Spielwelt genauer beleuchtet.

Alle weiteren Game-Pass-Spiele im August 2026

Am 06. August wird es gleichzeitig hektisch und erstaunlich entspannend. Monsters are Coming! lässt dich eine ständig wandernde Stadt gegen Monsterhorden verteidigen. Im PowerWash Simulator 2 wird der Schmutz dagegen erneut Schicht für Schicht beseitigt.

06. August: Monsters are Coming! – Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC

Monsters are Coming! – Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC 06. August: PowerWash Simulator 2 – Cloud, Xbox Series X/S und PC

PowerWash Simulator 2 – Cloud, Xbox Series X/S und PC 11. August: Bounty Star – Cloud, Xbox Series X/S und PC

Bounty Star – Cloud, Xbox Series X/S und PC 11. August: Date Everything! – Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC

Date Everything! – Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC 11. August: Grounded 2 – Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC

Grounded 2 – Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC 12. August: Ball x Pit – Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC

Ball x Pit – Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC 13. August: Cricket 26 – Cloud, Konsole und PC

Cricket 26 – Cloud, Konsole und PC 13. August: Mio: Memories in Orbit – Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC

Mio: Memories in Orbit – Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC 13. August: Sandustry – PC

Sandustry – PC 18. August: Egging On – Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC

Zu den auffälligsten Neuzugängen gehört zweifellos Date Everything!. Der Dating-Simulator enthält 100 vollständig vertonte Charaktere. Allerdings handelt es sich dabei nicht nur um Menschen. Auch das Bett, der Rauchmelder und andere Gegenstände im eigenen Zuhause kommen als mögliche Romanzen infrage. Ganz normaler Dienstag.

Bounty Star verbindet Mech-Kämpfe mit Landwirtschaft und Basisbau, während Ball x Pit Breakout-Mechaniken, Roguelite-Elemente und den Ausbau einer Siedlung kombiniert. In Egging On steuerst du dagegen ein zerbrechliches Ei durch eine Welt, in der bereits eine kleine falsche Bewegung das Ende bedeuten kann. Frustpotenzial inklusive.

Grounded 2 erhält sein bislang größtes Update

Bei Grounded 2 handelt es sich nicht um einen komplett neuen Release. Das Survival-Spiel wird am 11. August zusätzlich für Game-Pass-Premium-Mitglieder geöffnet und erhält mit Into The Abyss sein bislang größtes Update.

Das Abenteuer bleibt solo und im Koop spielbar. Die geschrumpften Überlebenden können Waffen herstellen, Basen errichten und die deutlich größere Spielwelt mit einem Buggy erkunden. Welche Inhalte Obsidian Entertainment für 2026 geplant hat, zeigt unsere Übersicht zur Roadmap von Grounded 2.

Für Handheld-Spieler gibt es ebenfalls eine kleine, aber wichtige Einordnung: Die Bezeichnung „Handheld“ bedeutet bei Xbox, dass das jeweilige Spiel speziell für die Nutzung auf unterstützten mobilen Geräten optimiert wurde.

Madden NFL 27 und ein Bonus für Call of Duty

Ab dem 6. August können Mitglieder von Game Pass Ultimate und PC Game Pass über EA Play außerdem eine zehnstündige Testversion von EA Sports Madden NFL 27 ausprobieren. Enthalten sind zusätzlich ein Willkommenspaket, monatliche Ultimate-Team-Belohnungen und zehn Prozent Rabatt auf ausgewählte digitale Inhalte.

Für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone steht bereits das Game Pass Pack 7 bereit. Das Paket enthält unter anderem zwei Operator-Skins, vier Waffen-Baupläne, einen Finishing-Move und einen Token für eine Stunde doppelte Waffen-Erfahrung.

Diese vier Spiele verlassen den Game Pass

Wo neue Spiele kommen, müssen andere Platz machen. Am 15. August 2026 verschwinden vier Titel aus dem Angebot:

Menace – PC

– PC Atlas Fallen – Cloud, Konsole und PC

– Cloud, Konsole und PC Aliens: Fireteam Elite – Cloud, Konsole und PC

– Cloud, Konsole und PC Firewatch – Cloud, Konsole und PC

Abonnenten können die Spiele bis zu ihrem Ausscheiden noch regulär nutzen. Wer danach weiterspielen möchte, kann sie vor dem 15. August mit dem üblichen Mitgliederrabatt von bis zu 20 Prozent kaufen. Dabei sollte man allerdings nicht bis zur letzten Minute warten. Besonders Firewatch lässt sich zwar an wenigen Abenden durchspielen, Atlas Fallen verlangt deutlich mehr Zeit.

Unterm Strich ist die erste August-Welle ungewöhnlich breit aufgestellt. Game Freak liefert ein großes Action-RPG, Date Everything! kümmert sich um die etwas spezielleren Beziehungen und PowerWash Simulator 2 sorgt für digitale Sauberkeit. Das größte Zugpferd bleibt trotzdem Gears of War: E-Day. Die Beta dürfte zeigen, ob Horde Siege tatsächlich die nächste Evolutionsstufe des beliebten Koop-Modus wird.

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