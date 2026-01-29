Grounded 2 Roadmap: Neue Biome, Mounts, Bugs & Updates für 2026

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wenn du Grounded 2 spielst, dann spürst du schon jetzt, wie lebendig der Brookhollow Park wird. Entwickler Obsidian Entertainment hat jetzt eine umfangreiche Roadmap für 2026 veröffentlicht, die zeigt, was im ersten Jahr der Early-Access-Phase noch alles auf dich zukommt. Und sie hat es in sich. Vom neuen Biomen über Mounts bis zu kreativen Sandbox-Features ist alles dabei.

Startschuss: Toxic Tangle ist live

Die Roadmap beginnt mit einem großen Update, das bereits am 27. Januar 2026 erschienen ist: The Toxic Tangle. Dieses Update erweitert Brookhollow Park um einen weitläufigen Garden-Bereich voller überwucherter Pfade, geheimer Nischen und neuer Herausforderungen.

Spieler treffen dort auf neue Kreaturen wie Ohrwürmer, Kartoffelkäfer und Blattläuse, zusätzlich zu Klassikern wie Ameisen und Feuerfliegen. Gleichzeitig bringt das Update den Marienkäfer Buggy, ein schweres mountfähiges Fahrzeug mit Wasserkannonen, mit dem du dich schneller fortbewegen und Tang-Korrosion bekämpfen kannst.

Dieses erste große Inhalts-Update soll nicht nur mehr Biome und Gegner bieten, sondern auch neue Rüstungen, Waffen, Mutationen und Bauelemente, die dein Überleben im Miniatur-Ödland noch kreativer machen.

Was die Roadmap für Frühling & Sommer 2026 verspricht

Die 2026-Planung geht weit über den Winter-Patch hinaus und zeigt mehrere größere Update-Wellen, die Grounded 2 im Laufe des Jahres weiter ausbauen werden:

Playgrounds-Modus:

Ein heiß erwartetes Feature kehrt zurück: der Playgrounds-Modus aus dem ersten Grounded. Er erlaubt dir, eigene Herausforderungen, Arenen oder Mini-Games zu bauen und mit Freunden zu teilen. Die Beta dazu soll noch folgen, ehe der Modus vollständig ins Spiel integriert wird.

Frühlings-Update:

Im Frühling stehen neue Kreaturen, Ressourcen und möglicherweise ein weiterer, noch nicht enthüllter Parkbereich an. Spieler spekulieren zudem, dass dort lokalisierte Inhalte und Verbesserungen für tragbare Geräte (wie Steam-Deck-Support) eingeführt werden sollen.

Sommer-Update:

Im Sommer wird es noch ambitionierter. Obsidian plant aquatische Inhalte, darunter Schwimm-Mechaniken, Wasserbiome, amphibische Mounts und Basen über dem Wasser, die neue Spielweisen eröffnen. Dieses Update soll die Spielwelt nicht nur erweitern, sondern qualitativ neue Erkundungs- und Bauoptionen bringen.

Darüber hinaus: Große Ziele für später

Abseits der saisonalen Updates gibt es laut der Roadmap weitere langfristige Ziele für Grounded 2. Dazu gehören:

Neue Jäger, Bosse und riesige Kreaturen – inklusive potenzieller „Colossi“, die epische Kämpfe bieten.

– inklusive potenzieller „Colossi“, die epische Kämpfe bieten. Weitere Mount-Varianten und Fahrzeug-Anpassungen, um sowohl Land als auch später Wasser zu erobern.

und Fahrzeug-Anpassungen, um sowohl Land als auch später Wasser zu erobern. Passive und aktive Mutation-Systeme 2.0 , die deinen Charakter noch vielseitiger machen.

, die deinen Charakter noch vielseitiger machen. Mehr Sprachen, Plattform-Optimierungen und Quality-of-Life-Verbesserungen, damit Grounded 2 wirklich auf vielen Geräten und in vielen Communitys ein Erfolg wird.

Hier geht es zu unserer ausführlichen Game Review zu Grounded 2.

