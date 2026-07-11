Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In den vergangenen Tagen sorgten Berichte über eine angebliche Einstellung von Avowed 2 für Enttäuschung unter Rollenspiel-Fans. Hintergrund waren die umfangreichen Umstrukturierungen bei Xbox und Obsidian Entertainment, in deren Zuge mehrere Projekte gestrichen oder neu bewertet wurden. Doch nun gibt es Hoffnung: Die Fortsetzung soll offenbar doch noch weiterentwickelt werden – wenn auch in deutlich kleinerem Umfang.

Nach Informationen des Bloomberg-Journalisten Jason Schreier arbeitet ein kleines Team innerhalb von Obsidian weiterhin an Avowed 2. Ziel sei es, das Projekt so weit voranzubringen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise doch grünes Licht für die vollständige Entwicklung erhält. Parallel dazu soll das Studio seinen Fokus auf ein neues Fallout-Spiel verlagern, das unter der Leitung von Josh Sawyer entstehen soll.

Hoffnung trotz schwieriger Ausgangslage

Die aktuellen Entwicklungen stehen im Zusammenhang mit den jüngsten Entlassungen bei Xbox. Berichten zufolge verlor Obsidian Entertainment rund ein Viertel seiner Belegschaft. Ursprünglich soll sich Avowed 2 bereits in einem fortgeschrittenen Planungsstadium befunden haben und sogar auf einem guten Weg gewesen sein, innerhalb des nächsten Jahres angekündigt zu werden. Die neue Strategie bei Xbox führte jedoch dazu, dass das Projekt zunächst gestoppt beziehungsweise neu bewertet wurde.

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Ganz aufgegeben scheint das Rollenspiel aber nicht zu sein. Laut Schreier soll das verbliebene Team die Entwicklung fortsetzen, bis mehr Entwickler verfügbar sind oder Xbox seine Prioritäten erneut anpasst. Damit besteht weiterhin die Chance, dass Avowed 2 zu einem späteren Zeitpunkt offiziell zurückkehrt.

Fans reagieren erleichtert

In der Community wurde die neue Entwicklung überwiegend positiv aufgenommen. Auf Reddit zeigen sich viele Spieler erleichtert, dass die Fortsetzung offenbar nicht vollständig eingestellt wurde. Einige Nutzer vermuten, dass Obsidian die vorhandenen Assets und Systeme des ersten Spiels nutzen könnte, um die Entwicklung später schneller wieder aufzunehmen. Andere hoffen, dass der Erfolg eines neuen Fallout-Spiels dem Studio langfristig genügend Ressourcen verschafft, um auch Avowed 2 fertigzustellen.

Offiziell hat sich Microsoft oder Obsidian Entertainment bislang nicht zur Zukunft von Avowed (hier zu unserer Game Review) geäußert. Dennoch machen die aktuellen Berichte Fans des Rollenspiels wieder Hoffnung. Auch wenn die Entwicklung derzeit nur im kleinen Rahmen weiterläuft, scheint die Reise durch die Welt von Eora noch längst nicht beendet zu sein.

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