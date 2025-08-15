Liebling ich habe die Kinder erneut geschrumpf!
Grounded 2 (PC) – Game Review
Unser ausführlicher DailyGame-Test zum kürzlich veröffentlichten Grounded 2 für den PC aus dem Hause Obsidian Entertainment.
Artikel von Tim +
Bewertung von Tim
Sehr Gut
8
Grounded 2 ist ein liebevoll erweitertes Survival-Abenteuer, das mit kreativer Spielwelt, motivierendem Gameplay und starker Atmosphäre punktet.
- Grafik8Die neue Engine liefert beeindruckende Lichtstimmungen, detaillierte Insektenmodelle und lebendige Umgebungen.
- Sound8Atmosphärisch stark, mit bedrohlichen Insekten-Geräuschen und stimmiger Musik.
- Gameplay8Tiefes Survival-System mit Crafting, Mounts und Bosskämpfen.
- Story7Deutlich besser als im Vorgänger, mit witzigen Dialogen und einer echten Antagonistin.
- Motivation9Entdeckungslust, Fortschrittssysteme und Koop-Elemente.
- Steuerung7Meist intuitiv, aber das Inventar und einige Aktionen wie Reiten oder Blocken noch nicht ausgereift.
- Multiplayer6Großartiges Konzept, aber technische Probleme wie Sync-Fehler und Verbindungsabbrüche,