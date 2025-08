Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV (Switch 2) – Game Review

ManuelEvery shooting star you see at night is a racer falling off rainbow road.

Das Wichtigste in Kürze

In der Switch 2 Version können Maus-, Mikrofon und Kamera genutzt werden.

Neben neuen Mini-Spielen, bekommt Jamboree 2 neue Modi.

Leider wurde Jamboree grafisch nicht an die Switch 2 angepasst.

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV ist ein Party-Videospiel, welches von Nintendo entwickelt worden ist. Es handelt sich um eine erweiterte Version, welche für die Nintendo Switch 2 am 24.07.2025 erschienen ist. Die originale Version wurde am 17.10.2024 für die Nintendo Switch veröffentlicht. Wir haben unsere Freunde eingeladen, die Nintendo Switch 2 Kamera angesteckt und Super Mario Party Jamboree mit dessen Erweiterung Jamboree TV getestet.

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV

Der offizielle Name der Switch 2 Version des Titels Super Mario Party Jamboree – NS2 Edition + Jamboree TV ist sehr lang geraten, lässt dafür aber kein Missverständnis zu. Deshalb wird dieser Titel in der Review abgekürzt. Die Switch 2 Version von Super Mario Party Jamboree folgt genau dem, was wir schon mit der Switch Version von Super Mario 3D World + Bowser’s Fury gesehen hatten: im Titelbildschirm kann zwischen Super Mario Party Jamboree, Jamboree TV und GameShare gewählt werden. Die Auswahl von Super Mario Party Jamboree gleicht der Switch Version vom letzten Jahr.

Super Mario Party Jamboree

Super Mario Party Jamboree ist der neueste Teil der Super Mario Party Reihe. Es handelt sich um einen der Besten und mit 112 Minispielen, welche auf 7 sehr unterschiedlichen Spielbrettern gespielt werden können, um das umfangsreichste Mario Party bisher. Während Mario Party Superstars Mini-Spiele der N64. GameCube, Wii und Wii U Titel hatte, beinhaltet Jamboree neben neuen Mini-Spielen auch welche aus Mario Party: The Top 100.

In manchen der Mini-Spiele kommt auch die Bewegungssteuerung der Joy-Cons zum Einsatz. Zudem gibt es neue Modi: den Bowserathlon und das Bowser-Bomberteam. Was dieses Mario Party so besonders macht ist zudem, dass man die Spielregeln in Profi-Regeln je nach eigenen Präferenzen festlegen kann. Wer keine Zufalls-Sterne am Ende haben möchte, bekommt keine mehr!

Trug-Bowser

In Bowserathlon kann man mit Freunden, als auch online gegen 20 Spieler in Mini-Spielen antreten. In Bowser-Bomberteam muss gemeinsam eine Kanone geladen werden um gewaltige Trug-Bowser zu besiegen. Trug-Bowser sind keine echten Bowser, sondern Untertanen, welche durch Zauber sich in Bowser verwandelt haben. Damit erklärt Nintendo auf smarte Art und Weise warum man in diesen Modus als (echter) Bowser spielen kann. Die ersten Auftritte von 7 Trug-Bowsern waren übrigens in Super Mario Bros. (1985).

Jamboree TV

Das neue Jamboree TV wurde extra für die Switch 2 entwickelt und hat deshalb eine höhere Auflösung und eine höhere Bildrate. Die Maus- und Audiofunktionen der Switch 2 werden genutzt. Wer eine Nintendo Kamera oder eine Webcam mit USB-C Anschluss besitzt, kann diese ebenfalls verwenden, denn das Kamerabild reagiert auf Bewegungen, so wie wir es vor ein paar Dekaden bei Sony’s Eye Toy erlebt hatten. Damit stoßen die Spieler am Bildschirm in den Fokus.

Jamboree TV wird als Fernsehshow dargestellt. Der Moderator ist Toad. Die Sprechrolle übernimmt die Plauderblume, welche wir aus Super Mario Bros. Wonder kennen. Spielen können 1 bis 4 Spieler. Insgesamt stehen 4 Modi zur Auswahl.

Jubelbahn und Bowser-Bühne

Auf der Jubelbahn von Jamboree TV wird ausschließlich im Maus-Modus gespielt. Es gibt 5 unterschiedliche Strecken, welche man in einer gewissen Zeit absolvieren muss, mehr Zeit bekommt man im Abschuss von Gegnern oder in den Mini-Spielen dazwischen. Der nächste Modus ist die Bowser-Bühne, in welcher Bowser als Host in seiner eigenen Show fungiert. Hier wird mit den Funktionen der Kamera und des Mikrofons gespielt. Wer keine Kamera hat, kann diesen Modi mit dem in der Switch 2 integrierten Mikrofon nutzen.

Die zwei Modi für Jamboree

Interessanterweise können in Jamboree TV die 7 Spielbretter von Super Mario Party Jamboree als dritter Modus ausgewählt werden. Auch sind dort alle Bretter und Charaktere schon freigespielt. Man kann eine normale Partie mit 10 Runden aufwärts spielen oder alternativ mit den neuen Team-Regeln oder Blitz-Regeln spielen.

In Team-Regeln kann man als 2er-Teams gemeinsam Münzen und Sterne sammeln. Auch wird gemeinsam gewürfelt. In Blitz-Regeln startet man direkt am Ende einer klassischen Spielbrettparty in der es nur noch 5 Runden gibt. Zudem startet man mit 50 Münzen, einem Stern und einem Doppel-Würfel. Warum dieser Modus nicht direkt auch in Super Mario Party Jamboree vom Titelbildschirm angewählt werden kann, ist ein Geheimnis, welches nur Nintendo kennt. Dafür können mehrere Spielfortschritte jederzeit gespeichert werden. Im vierten Modus Freie Wahl können die Mini-Spiele direkt ausgewählt werden.

Super Mario Party Jamboree – Auf diesen Inseln befinden sich die 7 Spielbretter. – ©Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

Die neuen Mini-Spiele

Es ist anzumerken, dass man am Besten von Anfang an mit einem einzelnen Joy-Cons 2 spielt (um während der Partie nicht wechseln zu müssen). Die neuen Mini-Spiele, welche sich dem Maus-Modus widmen, sind beispielsweise Panzer-Pucks (Airhockey mit Koopa-Panzern) oder Toad–Transportmission (heißer Draht) oder Schaufel-Schieber in welchem massig Gumbas in die eigenen Tore geschoben werden müssen.

Ein ebener Untergrund ist bei den Mini-Spielen, welche den Maus-Modus nutzen von Vorteil. Insgesamt gibt es davon 14. Die, die das Mikrofon verwenden reagieren auf Laute oder Klatschen. Beispielsweise muss man in Bowser’s Bremspartie Gefühl in der Stimme haben. Davon gibt es allerdings nur 3 Mini-Spiele. Wer eine Kamera verwenden möchte, sollte zudem genügend Platz im Wohnzimmer schaffen, da man das im Stehen spielt.

GameShare!

Während Nintendo mit deren Preispolitik sehr unter Kritik Beschuss steht, muss man die GameShare Funktion hier loben. Mario Party Jamboree und Jamboree TV können mittels GameShare zu viert auf insgesamt 4 verschiedene Konsolen miteinander gespielt werden. Im Besitz des Titels muss allerdings nur ein Spieler sein!

Spielbretter die, die Welt bedeuten

Von den 7 Spielbrettern in Super Mario Party Jamboree, sind 2 neu aufgelegt und 5 komplett neu. Zudem sind diese sehr unterschiedlich ausgefallen und haben unterschiedliche Eigenschaften, welches es allesamt zu erforschen gilt. Egal ob Gumba-Lagune, Regenbogen-Kaufpalast oder Bowsers Finsterhort. Sie alle stecken voller spannender Geheimnisse, sorgen für viel Frust und Spaß und bleiben damit wohl noch in künftigen Teilen in Erinnerung.

Gumbas Pose

Die 22 Charaktere und dessen Animationen von Super Mario Party Jamboree stecken voller Liebe zum Detail und Charme. Allein Gumba, welcher ohne Hände nicht so gut wie die anderen Charaktere Posen kann, macht eine ganz spezielle Pose mit seinen Beinchen und wenn er Achterbahn fährt, dann beißt er sich in der Festhaltestange fest.

Wenn der Gewinner eines Spiels ermittelt wird, wird das verdutzte Gesicht des Siegers gefilmt und auf einem Bildschirm gezeigt, während man den Charakter als Spieler noch von hinten sieht. Absolut liebenswert! Auch lässt man sich als Spieler gerne darauf ein, wenn man in Jamboree TV mit der Nintendo Kamera (oder USB-C Webcam) sich in Bowsers Publikum oder neben ihm auf seine Bühne wiederfindet. Nintendo weiß, wie man eine schönere Welt erschafft.

Keine wahre Switch 2 Version

Auch denn der Titel mit „NS2 Version“ impliziert, dass es sich um eine überarbeitet Version von Mario Party Jamboree handelt, wird die Grafik nicht in einer höheren Auflösung dargestellt und gleicht der Switch Version (lediglich die Kamera stellt die Gesichter neben den Figuren dar). Jamboree TV allerdings entspricht der Auflösung eines Switch 2 Titels.

Für die erste Switch ist diese Grafik natürlich top und auch an den auf einer Switch 2 optisch entsprechenden Zusatzinhalten gibt es nichts zu bemängeln. Dennoch war Nintendo hier faul und es ist schwer nachvollziehbar, wenn man die grafischen Updates der anderen Switch Titel, welche ebenfalls mit einem kostenpflichtigen Add-On als Switch 2 Version angeboten werden, vergleicht.

Plauderpflanze

Der Soundtrack von Super Mario Party Jamboree ist wie immer sehr hochwertig durchkomponiert. Alles klingt sehr fröhlich und oft nach Zirkus oder Jahrmarkt. An die neue Super Mario Stimme muss man sich immer noch gewöhnen und die Synchronisation der freundlichen Plauderpflanze aus Mario Bros. Wonder, ist zwar gelungen, aber hätte man nicht vermisst, wenn sie im Blumenkönigreich geblieben wäre. Die Effekte und wortlosen Laute der Figuren sind ebenso unverkennbar, genauso wie ihre gelungenen, zeitlosen Designs.

Fazit von Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV

Mit Super Mario Party Jamboree hat Nintendo eine moderne Formel für Mario Party gefunden und zählt absolut zu den Top Parties der umfassenden Reihe. Jamboree TV ist ein bescheidenes Add-On, welches die Zusatzfunktionen der Switch 2 nutzt und möchte damit den höheren Preis für nicht ganz 20 neue Mini-Spiele rechtfertigen. Manche davon sind grandios. Leider hat man in der Umsetzung Aufwand und Kosten gespart und Super Mario Party Jamboree nicht im eigentlichen Spiel erweitert. Zudem hat man den Switch Titel, nicht wie die anderen portierten Switch 2 Titel grafisch verbessert. Alles in allem dürfte Jamboree TV ein kleiner Prototyp sein, von dem was auf uns mit dem nächsten Mario Party Teil zukommen wird.

Wer eine Switch 2 daheim hat und Super Mario Party Jamboree noch nicht besessen hat, der kann sich diese Version ohne nachzudenken holen, denn dieses Super Mario Party ist absolut exzellent und ein Komplementär zu Mario Party Superstars! Wer Super Mario Party Jamboree bereits für die erste Switch besitzt, der braucht diesen Add-On nicht zwingend. Wenn man aber endlich einmal den Maus-Modus erleben möchte und zudem noch sogar eine passende Kamera hat, der bekommt hier ein paar tolle neue Mini-Spiele, welche zudem mittels GameShare mit Freunden nah und fern gespielt werden können.

