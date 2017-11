3DS-Fans aufgepasst! – „Mario Party: The Top 100“ erscheint im Januar 2018

Nintendo war mit der Wii U schwer in der Krise, mit der Nintendo Switch und den Retro-Mini-Konsolen von NES und SNES hat sich das Blatt für die Kult-Videospiele-Marke gewendet.

Kein anderer Klempner ist so erfolgreich wie Mario. Gut, dass kann man noch leicht nachvollziehen, doch der Erfolg von Super Mario Odyssey reiht sich in die Erfolge des letzten Jahres für Nintendo ein. In den ersten drei Verkaufstagen konnte sich der neue Mario-Titel, welcher aktuell von der Presse in den Himmel gehoben wird – der Test von DailyGame folgt in Kürze, satte zwei Millionen Mal verkaufen. Wir sprechen hier von verkauften Einheiten und nicht physischen ausgelieferten Exemplaren!

Dies war bisher der größte Start eines Titels auf der Nintendo Switch, noch vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild, welcher zum Launch der Konsole am 3. März 2017 erschien.