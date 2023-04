Nintendo: 3DS und Wii U eShop Guthaben werden rückerstattet

Nintendo bietet momentan Spielern an, welche ein Guthaben im Nintendo eShop haben und diesen nicht für die Nintendo Switch verwenden wollen, das Geld zurückerstatten.

Der Twitter-User OatmealDome hat beim Übersetzen festgestellt, dass Nintendo den japanischen Spielern entgegenkommt. Aber auch dieses Entgegenkommen ist zeitlich beschränkt. Bis zum März 2025 ist es möglich sich eine Rückerstattung zu holen. Also noch genug Zeit dafür.

[Nintendo eShop]

Nintendo is now accepting refund requests for those in Japan who do not wish to transfer their eShop credit from the Wii U / 3DS to the Nintendo Switch via Nintendo Account link.

I have not seen any plans to offer this service overseas. https://t.co/IuqscHs3gl

— OatmealDome (@OatmealDome) April 6, 2023