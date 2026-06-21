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Nintendo überrascht Fan mit seltenem Sammlerstück nach Reparatureinsendung

Er hat eine seltene Zelda-Sonderedition des 3DS erhalten.

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Artikel von Manuel +
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Ein 3DS Besitzer hat 2 seiner defekten Nintendo 3DS an Nintendos offiziellen Reparatur-Service geschickt. Bei der Rücksendung staunte der Fan nicht schlecht. Er hat für beide brandneue 3DS Konsolen erhalten. Davon eine seltene The Legend of Zelda-Sammleredition.

Kaum noch Support für den 3DS

Viele 3DS Besitzer sind vermutlich verunsichert, ob sie noch ihre defekten Konsolen noch reparieren lassen können. Schließlich hat Nintendo den Support für die komplette DS-Familie in vielen Regionen eingestellt.

Die DS-Familie

Die DS-Familie von Nintendo umfasst mehrere Handheld-Generationen. Unteranderem den DS, DS Lite, DSi, sowie die spätere 3DS-Reihe mit dem 3D-Bildschirm. Insgesamt hat sich die DS-Reihe über 225 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Handheld-Serien der Videospielgeschichte.

Der Fan der sich getraut hat

En Spieler hat beide seiner defekten Konsolen aus seiner Kindheit an Nintendo zur Reparatur geschickt. Es handelte sich um einen türkisfarbenen Nintendo 3DS und einen blauten New Nintendo 3DS XL. Er war sich nicht sicher, ob Nintendo überhaupt noch diese Konsolen reparieren könne. Da er damit aufgewachsen ist, fiel ihm die Trennung davon sehr schwer.

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Zwei große Überraschungen

Bei Nintendos Antwort staunte er nicht schlecht: für einen kleinen Selbstbehalt von jeweils 79 Pfund würden seine alten 3DS Konsolen durch 2 brandneue Gerät ausgetauscht werden. Für die New Nintendo 3DS XL Konsole durfte er sogar zwischen den Designs wählen. Darunter die The Legend of Zelda: Majora’s Mask und die Metroid: Samus Returns Editionen. Er entschied sich dann für die seltene Hyrule Warrios Legends Edition aus dem Jahr 2016.

Ein Glücksfall

Die ganze Sache ist allerdings eine Ausnahme. Nintendo hat offiziell die Reparaturunterstützung alles DS und 3DS-Familien in den vergangenen Jahren beendet. In Japan gingen nach und nach die Ersatzteile aus. Auch in anderen Ländern wurden die Reparaturmöglichkeiten immer beschränkter.

Dennoch zeigt das Wagnis des Spielers, dass sich eine Kontaktaufnahme bei Nintendo lohnen kann. So lange es noch Ersatzteile und Ersatzgeräte gibt, können Besitzer mit viel Glück unter großzügigen Austauschmöglichkeiten profitieren.

Quelle: reddit.com

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