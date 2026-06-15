3 Millionen Dollar für ein NES-Spiel: Dieser Super Mario Bros.-Klassiker schreibt Geschichte

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Videospiele können für Sammler ein kleines Vermögen wert sein. Doch was jetzt mit einer seltenen Version von Super Mario Bros. passiert ist, übertrifft selbst die kühnsten Erwartungen. Eine versiegelte Ausgabe des NES-Klassikers wurde bei einer Auktion für unglaubliche 3 Millionen US-Dollar verkauft und ist damit offiziell das teuerste Videospiel aller Zeiten.

Damit wurde der bisherige Rekord deutlich übertroffen. Die Summe zeigt eindrucksvoll, wie stark der Markt für seltene Videospiele in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Besonders Titel aus den frühen Jahren von Nintendo erzielen mittlerweile Preise, die eher an Kunstwerke oder Luxusimmobilien erinnern.

Warum diese Version so wertvoll ist

Auf den ersten Blick sieht die Auktion wie ein kurioser Einzelfall aus. Schließlich wurde Super Mario Bros. millionenfach verkauft und gehört zu den bekanntesten Spielen der Geschichte. Der enorme Preis hat jedoch einen besonderen Grund.

Bei dem Exemplar handelt es sich um eine extrem frühe Produktion des Spiels, die noch mit einem speziellen Aufkleber versiegelt wurde. Diese Variante stammt aus einer sehr frühen Produktionsphase und gilt unter Sammlern als eine der seltensten Versionen überhaupt. Weltweit sind nur wenige vergleichbare Exemplare bekannt.

Zusätzlich befindet sich das Spiel in außergewöhnlich gutem Zustand. Die Bewertung der Sammlerexperten fiel entsprechend hoch aus, was den Wert zusätzlich in die Höhe trieb.

Nintendo bleibt der König der Sammlerobjekte

Interessanterweise stammen viele der teuersten jemals verkauften Videospiele von Nintendo. Bereits in der Vergangenheit sorgten seltene Ausgaben von Super Mario 64, The Legend of Zelda und anderen Klassikern für spektakuläre Auktionen.

Der neue Super Mario Bros Rekordpreis hebt die Messlatte allerdings noch einmal deutlich an. Innerhalb weniger Jahre stiegen die Rekordpreise von einigen hunderttausend Dollar auf mehrere Millionen. Für viele Sammler gelten frühe Nintendo-Spiele inzwischen als die wertvollsten Objekte der gesamten Gaming-Geschichte.