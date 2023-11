Nintendo: Wann verschwindet eigentlich der Wii U und 3DS Online-Service komplett?

Nintendo hat die Nintendo Wii U und 3DS eShops Ende März 2023 geschlossen. Seitdem war es nicht mehr möglich neue Titel in den eShops einzukaufen. Lediglich vorhergegangene Käufe und DLCs sind noch möglich heruntergeladen zu werden. Nun nimmt Ende April 2024 der Online-Service von den Titeln ebenfalls ein Ende!

Was bedeutet das für uns Wii U und 3DS online Spieler?

Das bedeutet, dass es ab Mai des nächsten Jahres kein Online-Spielen und alles andere was online gewesen ist, auf dem Nintendo 3DS und der Wii U nicht mehr möglich sein wird. Also kein Coop-Spielen, keine PvP Matches und keine Bestenlisten und Datenaustausch mehr. Vorbei sind die Animal Crossing: New Leave online Kaffeekränzchen, das online Tauschen von Pokémon ub Pokémon Sonne und Mond und auch keine online stattfindenden Mario Kart 7 Rennen.

Welche Konsolen sind betroffen?

Davon sind auch alle 3DS und Wii U Konsolenversionen betroffen. Sowohl New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe und Wii U Basic.

Wird gar nichts mehr online möglich sein?

Einzelne Onlineservices sollen im Mai 2024 noch angeboten werden. Beispielsweise sollen die Online-Funktionen von Pokémon Bank weiterhin unterstützt werden. Dies soll aber ebenfalls in “absehbarer Zeit” auch nicht mehr möglich sein. Weitere Ausnahmen sollen laut Nintendo direkt bei den Publishern angefragt werden.

Können danach immer noch gekaufte Titel heruntergeladen werden?

Zuvor digital erworbene Titel können weiterhin wieder heruntergeladen werden. Allerdings auch hier nur für eine “absehbare Zeit”. Was vermutlich nicht all zu lange sein wird. Deshalb ist es ratsam sich sämtliche Titel auf eine SD-Karte kopiert werden!

Welche Titel haben eine Onlinefunktion?

Sehr viele. Hier ein paar bekannte Beispiele:

Beliebte Wii U Titel mit Onlinefunktionen

Mario Kart 8

Splatoon

Super Mario 3D World

Super Mario Maker

Super Smash Bros. for Wii U

Beliebte 3DS Titel mit Onlinefunktionen

Animal Crossing: New Leaf

Mario Kart 7

Monster Hunter 4 Ultimate

Pokémon Ultrasonne und Ultramond

und Super Smash Bros. (Nintendo 3DS)

Ist es noch möglich offline zu spielen?

Sämtliche Wii U und 3DS Titel, welche keine Online-Funktion voraussetzen, sind natürlich weiterhin spielbar.

Wird der 3DS System Transfer noch verfügbar sein?

Dieser soll tatsächlich noch verfügbar sein. Allerdings auch hier nur für eine “absehbare Zeit”.

Wird der Nintendo Badge Arcade für den Nintendo 3DS betroffen sein?

Ja auch dieses Feature soll Ende April 2024 enden, sodass nur noch eine Fehlermeldung zu sehen sein wird. Auch hier ist zu raten, dass sämtliche Daten auf SD-Karten kopiert werden sollen.

Wir der Spotpass auf dem 3DS betroffen sein?

Der Spotpass wird leider nicht mehr funktionieren.

Wir der StreetPass auf dem 3DS betroffen sein?

Der Streetpass sollte dem Nintendo 3DS wird nicht betroffen sein, da er nur Lokal zwischen den 3DS Konsolen kommuniziert.

Das sind die Nachrichten über die Zukunft der Nintendo Wii U und Nintendo 3DS online Services. So weit, so schlecht!

Quelle: nintendo.com