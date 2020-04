Fable 4 im Anmarsch? – Neues Fable für Xbox Series X in Arbeit (Gerücht)

Fable 3 - (C) Microsoft

Es scheint, dass in naher Zukunft eine große Ankündigung für Xbox-Fans auf Lager sein wird. Ein paar Kommentare lassen einige Fans denken, dass Microsoft eher früher als später einige große kommende Xbox-Spiele vorstellen könnte. Spekulationen deuten darauf hin, dass eines dieser Spiele eine neue Fable für Xbox Series X ist. Ist Fable 4 unterwegs? Das wäre nicht das erste Gerücht.



Diese Spekulation hat begonnen, basierend auf zwei getrennten Kommentaren, die nicht unbedingt miteinander zusammenhängen, aber die Fans trotzdem zum Reden gebracht haben. Ein Kommentar stammte von Miranda Sanchez von IGN, die vorgeschlagen hat, dass sie ein “sehr, sehr aufregendes Stück” hat, das am Montag veröffentlicht wird, und dass es für Xbox-Spieler “sehr relevant” sein wird. An anderer Stelle hat der zuverlässige Branchenkenner shinobi602 vorgeschlagen, dass Xbox-Fans “nicht zu lange warten müssen”, um Spiele von den Xbox Game Studios zu sehen, die “wunderschöne Fantasiewelten”, “Neustarts” und “Big Sci-Fi” enthalten.

Es ist durchaus möglich, dass Xbox-Fans Punkte verbinden, die nicht da sind, aber einige denken, dass die Anspielung nach “wunderschönen Fantasiewelten” in Kombination mit aufregenden Neuigkeiten am Montag ein Hinweis darauf sind, dass das neue Fable-Spiel bald enthüllt wird. Vermutlich wird dieses Fable 4 (?) für die Xbox Series X unterwegs sein, obwohl möglicherweise auch eine Xbox One-Version in den Startlöchern wartet. Microsoft sagte ja, das die ersten 18 Monate keine Spiele exklusiv für die Series X erscheinen werden.

Fable 4: Bisher nur viele Gerüchte

Gerüchten zufolge macht Playground Games das neue Fabel 4, die die Fans wegen der großartigen Arbeit, die Playground mit der Forza Horizon-Serie geleistet hat, begeistert. Ob diese Gerüchte wahr sind oder nicht, bleibt abzuwarten, aber hoffentlich müssen die Fans wirklich nicht zu lange warten, um es herauszufinden.

Wenn Microsoft plant, das neue Fable am Montag zu enthüllen, wie einige spekuliert haben, scheint das Timing etwas seltsam. Immerhin hat Microsoft gerade eine seiner Inside Xbox-Präsentationen gehostet, was anscheinend der beste Weg wäre, ein solches Spiel anzukündigen. In Anbetracht dessen ist es möglich, dass die Xbox-Nachrichten, die am Montag erscheinen, nichts mit irgendeinem Fable zu tun haben. Haltet daweil eure Erwartungen unten.

Es wird gemunkelt, dass Fable 4 für Xbox Series X entwickelt wird.