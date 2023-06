Fable 4: Fake-Xbox-Trailer oder echte Spiel-Grafik?

Xbox versprach es: Keine CGI-Trailer beim Xbox Games Showcase. Ist die Grafik von Fable tatsächlich echt?

Fable Fakten

Entwickler: Playground-Games Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 31/12/2025 Xbox

Im durchaus interessanten Xbox Games Showcase gab es endlich einen Gameplay-Trailer zu Fable (4). Oder war doch nur alles Fake? Videospieler auf der ganzen Welt zeigten sich skeptisch, ob das Gezeigte “Gameplay” tatsächlich das Original war. Immerhin sah es einfach “zu gut” aus, um es tatsächlich für Gameplay zu halten. Lukas Koelz, der leitende Lichtkünstler von Playground Games, hat eine interessante Antwort zur Fable Grafik!

War alles nur Fake? Nein. Zumindest Koelz findet die Diskussion rund um die Gameplay-Vorstellung amüsant.

“Du bist eines der besten Komplimente, wenn du denkst, dass es ‘nicht echt’ ist oder das Spiel nicht so aussehen wird”, twitterte der Playground-Mitarbeiter. Dazu gestellte er vier Screenshots.

People not believing this is ‘real’ or that the game will look like this is one of the best compliments. #Fable pic.twitter.com/Id80HfTdXj — Lukas Koelz (@LukasKoelz) June 14, 2023

Fable 4: Sieht die Grafik wirklich so aus wie im gezeigten Trailer?

Auch nach dem Twitter-Beitrag von Koelz sind noch nicht alle überzeugt. Andererseits sagt “CallSignAlfa” vielleicht richtig: “Die Leute müssen erkennen, dass die Forza-Tech-Game-Engine ein Biest in Sachen Grafik ist. Schaut euch Forza Horizon 5 an, es sieht fantastisch aus.” – Immerhin handelt es sich um die Engine, die auch Fable verwendet. Nur eben angepasst an ein Rollenspiel.

Xbox hatte bereits vor der Präsentation angekündigt, dass es keine CGI-Trailer geben werde, was bedeutet, dass alles in der Engine des Spiels ist. Das bestätigt, was Koelz sagt – es sieht wirklich so aus, als würde Fable (4) so aussehen, wenn wir es spielen.

Bietet das neue Fable einen Charaktereditor?

Neben der Grafik/Optik des Spiels ist der größte Kritikpunkt die Hauptprotagonistin, die man im Gameplay-Trailer gesehen hat. Viele beschwerten sich im Kommentarbereich auf YouTube, dass die Protagonistin nicht “heiß” genug sei. Also ein Grund, dem Spiel den Rücken zu kehren – so ein kleiner Teil der Kommentare. In früheren Fable-Spielen konnte man das Geschlecht seines Helden selbst wählen, anscheinend ist das in Fable (4) wieder so. Bisher ist über einen Charaktereditor in Fable 4 nichts bekannt, aber anscheinend erinnert sich Playground Games auf die Anfänge des Franchise zurück.

Fable befindet sich für Xbox Series X/S und Windows PC bei Playground Games in Entwicklung. Ein Release-Fenster wurde von offizieller Seite noch nicht erwähnt.