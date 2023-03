Fable ist “meilenweit” von einem Release entfernt

Das nächste Fable soll noch sehr weit von einem Release entfernt sein und die Entwickler sind sich "nicht ganz sicher", was es wird.

Fable - (C) Playground Games

Fable Fakten

Entwickler: Playground-Games Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 31/12/2021 Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Fable

Bereits 2020 erhielten wir einen Teaser-Trailer, der enthüllte, dass ein neues Fable für Xbox Series X/S in Arbeit sei. Seitdem haben wir nicht viel Offizielles darüber gehört oder gar gesehen. Vor allem überraschte, dass der Forza-Rennspiel-Entwickler Playground Games das Franchise übernommen hatte. Jetzt gibt es Berichte, dass Playground möglicherweise nicht so überzeugt sei, wie viele Fans hofften.

Laut den Quellen von VGC.com ist das Fable-Entwickler-Team “nicht ganz sicher”, was das neue Spiel überhaupt werden wird. Es gibt Gerüchte, dass sich das Entwicklungsteam von der “The Witcher”-Serie inspirieren lässt.

Fable: Keine offiziellen Neuigkeiten im Jahr 2023?

Anscheinend steckt das Team in einer Art Identitätskrise, wohin sich das Spiel entwickeln soll. Das deutet darauf hin, dass wir im großangelegten Sommer-Showcase von Xbox, noch immer nichts vom “Rollenspiel mit viel Witz” sehen werden.

Im Podcast von VGC.com sagte Autor Jordan Middler (via TheGamer.com) folgendes: “Ich habe Gespräche über das Fable-Projekt geführt, die einfach so klingen, als ob … viele nicht ganz sicher sind, was sie von diesem Fable halten wollen.”

Außerdem meint er: “Ich bin mir nicht sicher, ob Sie jetzt ein originales Spiel im Fable-Stil gemacht haben, es wäre das, was die Leute wollen. Der Begriff ‘Witcher-like’ ist mir oft in den Sinn gekommen. Ich glaube, das wird die Leute so verärgern wie das Original von Fable.”

Hängt Xbox zu sehr am Franchise?

Middler spricht im Podcast das aus, was viele von uns schon vermutet haben: Das Spiel wird nur gemacht, weil Fable in der Xbox 360-Ära ein großer Name war. Nicht unbedingt, weil Playground Games eine Idee für ein neues Spiel hatte.

Der Titel ist laut VGC-Chef Andy Robinson erst jetzt in die Vollproduktion eingetreten. Das heißt für uns auch, dass so etwas wie ein Gameplay-Trailer noch “meilenweit” entfernt ist. Genauso wie ein Release-Termin. Das widerspricht anderen Gerüchten, die darauf hindeuten, dass der Titel einen “spielbaren Zustand” erreicht hat. Allerdings wäre ein Demo-Level schon ein “spielbarer Zustand”. Also könnte das auch stimmen. Zumindest wurden Gerüchte rund um einen Neustart der Entwicklung dementiert, was wiederum deutet, dass Playground doch weiterkommt.

Warum auf Fable warten? Xbox hat im Genre Rollenspiel alternativ viel zu bieten. Nach Starfield kommt Avowed, dass “nächste große Ding” von Xbox. Zumindest die Entwicklung dieses Spiels scheint gut voranzugehen. Zumindest deuten die Gerüchte darauf hin. Und für Entwickler Obsidian Entertainment ist das Genre kein Neuland, wie für Playground. Fantasy-Rollenspiel-Fans können also beruhigt auf Avowed einen Blick riskieren, bevor sie sich ärgern, dass der Release von Fable noch so weit entfernt ist.

Fable befindet sich bei Playground Games für Xbox Series X/S in Entwicklung.