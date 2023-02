Fable ist scheinbar in einem spielbaren Zustand erreicht zu haben

Um Fable war es sehr lange Ruhig, doch offenbar scheint es bei der Entwicklung Fortschritte zu geben.

Fable Fakten

Entwickler: Playground-Games Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 31/12/2021 Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Fable

Fable wurde vor fast drei Jahren angekündigt und wird auch noch länger für die Entwicklung benötigen, aber seit dem CG-Ankündigungstrailer aus dem Jahr 2020 haben wir bisher absolut nichts von dem Spiel gesehen. Die Leute sind verständlicherweise zunehmend besorgt über den Zustand des Projekts, aber es scheint, dass der Entwickler Playground Games hinter den Kulissen stetige Fortschritte macht.

Das LinkedIn-Profil des Fable-Produzenten Vijay Gill, das von Twisted Voxel entdeckt wurde, legt dies nahe. In seinem Profil deutet Gill an, dass sich das Spiel in einem spielbaren Zustand befindet und erwähnt, dass es zu seinen Aufgaben bei Playground Games gehört, “regelmäßige Game Playthroughs und Build-Reviews mit wichtigen Stakeholdern vorzubereiten und zu ermöglichen”.

WERBUNG

Natürlich kann ein spielbarer Build eines Spiels im Laufe eines Entwicklungszyklus viele Formen annehmen und zeigt nicht unbedingt an, in welchem Stadium der Produktion sich ein Projekt gerade befindet. Aber angesichts der Tatsache, dass sich Fable bereits seit einigen Jahren in der Entwicklung befindet, kann man davon ausgehen, dass das Spiel bereits so weit fortgeschritten ist, dass es in größerem Umfang spielbar ist.

Einigen Berichten zufolge gab es bei der Entwicklung von Fable einige Probleme, die größtenteils auf die interne Politik des Studios zurückzuführen sind, die sich aus der Verwendung der ForzaTech-Engine im Spiel ergab. Andere Berichte, in denen behauptet wurde, dass das Projekt kürzlich neu gestartet wurde, wurden jedoch von glaubwürdigen Quellen als falsch bezeichnet.

Kürzlich wurde auch berichtet, dass Playground Games bei der Entwicklung des RPGs von Deus Ex-Entwickler Eidos Montreal unterstützt wird.