Drei Jahre Funkstille. Ein kurzer CG-Teaser und dann endlich zu sehen: So wird sich das neue Fable (Xbox Series X/S, PC) spielen.

Richard Ayoade, ein britischer Comedian, Schauspieler und Regisseur ist wirklich riesig im kommenden Fable (Xbox Series X/S, PC). Und der zweiminütige Teaser zum Action-Rollenspiel ist gespickt mit britischen Humor und in voller Fantasie-Pracht.

Eines lässt der Teaser-Trailer aber außen vor: Wo hinein das neue Fable passt. Immerhin gab es schon drei Hauptteile des Franchise und es heißt auch nicht Fable 4. Also ist es ein kompletter Neustart? Knüpft es irgendwie an die alten Spiele an? Oder werden diese außen vor gelassen? So viele Fragen die übrigbleiben, aber erfreut euch trotzdem an diesen Video!

Fable (4): Humorvolles Fantasie-Spektakel für Xbox-Fans

Wie von Xbox versprochen sehen wir im Teaser-Trailer auch das, was wir im Spiel zu Gesicht bekommen werden. Immerhin steht der Zusatz “In-Engine-Spielmaterial”, darauf vertrauen wir. Auch wenn wir noch nicht viel über das Gameplay wissen, haben wir nun etwas mehr Ahnung als zuvor.

Kontroverse Berichte über die Entwicklung

Das neue Fable ist seit einigen Jahren in Entwicklung. Playground Games, die zuvor an der Forza-Spielserie gearbeitet haben, sollen angeblich ihre Mühe damit haben. Nachdem Lionhead, der ursprüngliche Entwickler, nicht mehr ist, soll es hinter den Kulissen ordentlich gebrodelt haben – so die Gerüchteküche.

Es gibt jedoch widersprüchliche Bericht. Die einen sagen das Fable meilenweit von einem Release entfernt ist, andererseits soll der Titel bereits einen “spielbaren Zustand” erreicht haben. Wie lange es also von einer möglichen Alpha-Version bis zum fertigen Spiel dauern wird ist unklar. Playground Games oder Xbox haben bisher über den Release des Spiels geschwiegen. Auch der aktuelle Teaser-Trailer verrät keinen Release-Zeitraum. Womöglich dürfen wir mit dem Spiel nicht vor 2025 rechnen!

Welche Fable-Spiele gab es bisher?

Bisher gab es drei Hauptspiele, ein Spin-Off, einen kooperativen Action-Ableger und eine Remake.

Fable (2004): Das erste Spiel der Serie, entwickelt von Lionhead Studios, wurde für die Xbox veröffentlicht. Es spielt in der Fantasywelt Albion und ermöglicht es den Spielern, ihre eigene Heldengeschichte zu gestalten und Entscheidungen zu treffen, die den Verlauf der Handlung beeinflussen. Fable II (2008): Der Nachfolger von Fable wurde ebenfalls von Lionhead Studios entwickelt und für die Xbox 360 veröffentlicht. Es spielt 500 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und bietet eine größere offene Welt sowie neue Gameplay-Mechaniken wie den Hundebegleiter. Fable III (2010): Auch dieses Spiel wurde von Lionhead Studios entwickelt und für die Xbox 360 veröffentlicht. Es setzt die Geschichte der vorherigen Spiele fort und führt die Spieler in die Rolle des Herrschers von Albion, wobei sie politische Entscheidungen treffen und das Schicksal des Königreichs bestimmen können. Fable: The Journey (2012): Dieses Spin-off-Spiel wurde für die Xbox 360 entwickelt und verwendet die Kinect-Technologie für die Bewegungssteuerung. Es bietet eine neue Geschichte und Gameplay-Elemente, konzentriert sich jedoch mehr auf die Verwendung von Magie und Zaubersprüchen. “Fable: Heroes” (2012): Ein kooperatives Actionspiel, dass als Ableger der Fable-Serie gilt. “Fable Anniversary” (2014): Eine überarbeitete Version des ersten Spiels mit verbesserter Grafik und Gameplay-Mechaniken

Die Fable-Reihe wurde eigentlich im Jahr 2016 eingestellt, nachdem die Lionhead Studios geschlossen wurden. Das damals in Entwicklung befindliche “Fable Legends” wurde eingestellt. Bereits im Jahr 2018, also vor 5 Jahren, wurde angekündigt, dass Playground Games an einem neuen Spiel arbeitet.

Fable befindet sich für Windows PC und Xbox Series X/S in Entwicklung.