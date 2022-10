Fable-Fans aufgepasst: Bekannter Autor kehrt zum Reboot zurück!

Mittlerweile haben wir schon einige Zeit nichts mehr vom Fable Reboot gehört, nur so viel, dass der Release noch Jahre entfernt ist. Eine wichtige Nachricht gibt es dennoch: Das Team wurde um Andrew Walsh erweitert, u.a. Senior Writer bei Horizon Forbidden West.

Walsh ist bekannt in der Gaming-Branche, immerhin führte seine Autorenkarriere von Prince of Persia, über The Division 2 und streifte mit Fable Legends bereits am Franchise als “Lead Writer”. Auf Twitter enthüllte der Schreiberling seine neue Rolle bei Playground Games. Übrigens listet er sein ganzes Portfolio seiner bisherigen Arbeiten auf einer eigenen Webseite detailliert auf.

Die Schließung der Lionhead Studios war ein Fehler, etwas das man bei Xbox heute anders machen würde. Immerhin befindet sich das Spiel seit geraumer Zeit in Vorproduktion und dürfte nun in der Voll-Entwicklung sein, nachdem man die Besetzung um einige Autoren erweitert.

Neben Andrew Walsh wurde im Sommer 2022 bekannt, das Anna Megill (u.a. Avatar: Frontiers of Pandora, Control, Dishonored) als Erzähldesignerin zu Playground geholt wurde.

Paul Haynes wurde Anfang des Jahres als Lead Level-Designer angekündigt, obwohl er bereits seit 4 Jahren beim Entwickler tätig ist.

Feels like if I'm going to tweet about anything, it should be this – I'm now the Lead Level Designer on @fable for @WeArePlayground 🥳 Really looking forward to showing everyone what we've been cooking up!#Xbox #Fable pic.twitter.com/yS9Rdr7pkv

— PaulH (@HaynesPaul) March 31, 2022