Fable: Playground Games arbeitet seit mindestens 4 Jahren daran!

Mit der Ankündigung von Fable im Jahr 2020 hat Xbox einige Fan-Herzen höher schlagen lassen. Mehr als einen Cinematic-Trailer haben wir bis heute aber nicht gesehen, auch wenn es einige (wenige) Leaks gegeben hat. Was bisher bestätigt wurde: Es erscheint nach The Elder Scrolls 6, dass irgendwann zwischen 2024 bis 2026 auf den Markt kommen soll. Nun wurde bekannt, dass das Team von Playground Games seit mindestens 4 Jahren daran arbeitet.

Tom Golton, Lead Engineer bei Playground Games, hat auf Twitter bekanntgegeben, dass er seit vier Jahren bereits am nächsten Fable-Spiel arbeitet. “So excited for this game”, so Tom auf Twitter. Er teilte eine Karte, die er vom Studio erhalten hatte, dass ihm zu einem weiteren Dienstjahr gratuliert hatte.

Der Lead Engineer hat nicht angegeben, zu welchem Entwicklungsstadium er der Fable-Entwicklung beigetreten ist, aber man kann wohl davon ausgehen, dass er bereits bei der Vorproduktion dabei war. Irgendwann im Jahr 2017 startete also die Entwicklung des Spiels. Nur ein Jahr nachdem Lionhead Studios, die ursprünglichen Schöpfer von Fable, ihre Türen für immer geschlossen hatten.

Fable 4: Leaks zur Entwicklung des Rollenspiels seit 2018

Bereits im Jahr 2018 gab es die ersten Leaks, dass ein Fable (4) in Entwicklung sei. Auch Playground Games, die man normalerweise von den Forza-Rennspielen kennt, wurde genannt.

Das der neue Fable-Titel ganz anders sein könnte, als die bisherigen Spiele, stellte sich bereits letztes Jahr heraus. So soll das neue Spiel ein MMO sein, kein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen. Die lange Entwicklungszeit könnte auch darauf hindeuten, dass es sich um ein massiv großes Spiel handeln wird. Sollte es tatsächlich nach The Elder Scrolls 6 erscheinen, dann wäre es zwischen 8 bis 10 Jahren in Entwicklung gewesen. Auch Details zu Engine und den Online-Funktionen hat es bereits gegeben, obwohl diese sehr vage sind.

Das die Entwicklung erst seit wenigen Monaten so richtig Fahrt aufgenommen hat, erkennt man daran, dass Playground Games eine Vielzahl von neuen Mitarbeitern für Fable 4 eingestellt hat.

Fable befindet sich für Windows PC und Xbox Series X/S in Entwicklung. Mit einem Release vor 2025 wird derzeit nicht gerechnet.