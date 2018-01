Befindet sich Fable 4 in Arbeit? Es deutet einiges darauf hin…

Es ist offiziell. Microsoft beendet die Produktion des Kinect Adapters.

Der Adapter ist notwendig, um die Kinect mit der Xbox One S, Xbox One X oder einem Windows PC nutzen zu können.

Bestätigt hat Microsoft dies gegenüber der Gaming-Newsseite Polygon am 02. Januar 2018. Wörtlich aus dem Artikel:

„Nach sorgfältiger Überlegung entschieden wir uns, die Produktion des Xbox Kinect Adapters einzustellen, um uns auf die Entwicklung neuem Gaming Zubehör für Xbox One und Windows, an der mehr Interesse von Fans besteht“

Mit dieser Aussage lässt sich vermuten, dass die Kinect wohl auch bald selbst nicht mehr weiter produziert wird. Fairerweise war die Tatsache, dass neuere Konsolen überhaupt einen Adapter brauchen und keine angepasste Version mehr bekommen, bereits ein deutliches Zeichen.

Worauf Microsoft sich mit neuem Gaming Zubehör bezieht, bleibt unklar.

Ebenso unklar ist, was aus Spielen wird, die den Bewegungssensor zum Spielen erfordern. Ein paar First Party Titel wurden per Patch um Controllersupport erweitert, zum Beispiel Disneyland Adventures. Fans der Spiele bleibt also nur auf weitere Ports zu hoffen, oder noch schnell einen Adapter abzugreifen, solange sie noch zu vernünftigen Preisen erhältlich sind.

Quelle: Polygon