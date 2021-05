Fable Entwickler Playground Games stellt neue Mitarbeiter ein

Playground Games sucht aktuell für Fable nach vielen neuen Mitgliedern fürs Team wie einen AI Engineer, einen Cinematic 3D Artist und viele andere.

Diese vielen offenen Stellen sind wahrscheinlich keine große Überraschung, wenn man in letzter Zeit mit den Fable-Nachrichten Schritt gehalten hat. Seit Juli letzten Jahres wissen wir, dass ein brandneues Fable-Spiel auf dem Weg ist, das der erste Neuzugang in der Game-Serie seit über einem Jahrzehnt sein wird. Laut seinen Entwicklern wird das neue Spiel einfach „Fable“ genannt, anscheinend als „Neuanfang für das legendäre Franchise“.

Fables Ankündigung im letzten Jahr kam mit einem großartigen Filmtrailer, der auch Pläne enthüllte, das Spiel exklusiv für Xbox Series X und den Xbox Game Pass zu bringen. Leider sind die Playground Games seitdem in Bezug auf weitere Details rund um das Spiel ziemlich nervös.

Noch unglücklicher gesagt, wir werden noch ziemlich lange warten müssen, bis Fable das Licht der Welt erblickt. Laut Christopher Dring von GamesIndustry „hat Xbox viele tolle Studios und diese Spiele kommen, aber ich habe nur wenige Gespräche mit Freunden in den Xbox Games Studios geführt und die Spiele, die sie angekündigt haben, Everwild, Perfect Dark, Fable, sind noch so weit weg . “

Wir wissen auch, dass die Game-Engine von Fable von Grund auf neu entwickelt wird, dass verzögert natürlich ebenfalls die Entwicklung des Spiels. Zumindest können wir uns damit trösten, dass Playground Games bereits den Startschuss zu ihrem neuen Projekt gegeben hat.

Game writers and NDs! Playground Games is hiring a Scriptwriter for Fable. You should have „a flair for writing characterful, witty dialogue“ Come laugh with us all day in our fun writing room! ✨ #GameWriting #GameDevJobs https://t.co/P8dZqKGMwD pic.twitter.com/VDKhYpf30q

— Anna Megill (@cynixy) April 29, 2021