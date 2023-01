Xbox Series X/S Spiele 2023 – Release-Liste aller Xbox-Titel

Welche Spiele kommen 2023 für die Xbox? Die Xbox Series X/S Release-Liste enthüllt die kommenden Neuerscheinungen.

Für 2023 gibt es eine Menge neuer Spiele für die Microsoft Xbox Series X/S.

Liste aller neuen Xbox Series X/S-Spiele im Jahr 2023

Welche Xbox Series X/S-Spiele erscheinen 2023? Wir erweitern unsere Release-Liste, sobald es neue Erscheinungstermine der Entwickler und Publisher zu ihren Titeln gibt.

Xbox Series X/S Spiele im Januar 2023

Im Januar wird es ein “Wiederaufleben” der Echtzeit-Strategie in Form von Age of Empires auf der Konsole geben! Die Definitive Edition von Age of Empires 2 wird für Xbox-Konsolen am 31. Januar erscheinen. Außerdem startet am 27. Januar das Remake zu Dead Space.

Children of Silentown – 11. Januar

Dragon Ball Z: Kakarot – 13. Januar

One Piece Odyssey – 13. Januar

Graze Counter GM – 18. Januar

A Space for the Unbound – 19. Januar

Persona 3 Portable – 19. Januar

Persona 4 Golden – 19. Januar

Monster Hunter Rise – 20. Januar

Risen (Xbox One) – 24. Januar

Transiruby – 26. Januar

Dead Space – 27. Januar 2023

Age of Empires 2: Definitive Edition – 31. Januar

Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake – 31. Januar

We Were Here Forever – 31. Januar

Xbox Series X/S Spiele im Februar 2023

Destiny 2-Fans freuen sich schon auf Ende Februar, wenn die Erweiterung Lightfall erscheinen wird. Außerdem wird es Blood Bowl 3 am 23. Februar geben, ein rundenbasiertes Fantasy-Sport-Videospiel.

Chef Life: A Restaurant Simulator – 2. Februar

Deliver Us Mars – 2. Februar

Joe Wander und die rätselhaften Abenteuer – 3. Februar

Clash: Artifacts of Chaos – 9. Februar 2023

Bumblebee: Little Bee Adventure – 10. Februar

Hogwarts Legacy – 10. Februar

Wanted: Dead – 14. Februar

Tales of Symphonia Remastered (Xbox One) – 17. Februar

Wild Hearts – 17. Februar

Atomic Heart – 21. Februar

Like a Dragon: Ishin! – 21. Februar

Blood Bowl 3 – 23. Februar

Grim Guardians: Demon Purge – 23. Februar

Destiny 2: Lightfall – 28. Februar

Scars Above – 28. Februar

Xbox Series X/S Spiele im März 2023

Der März ist voll gespickt mit jeder Menge Highlights. Nach all den Jahren der Entwicklung erscheint am 9. März endlich Skull and Bones. Die Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order, Survivor, kommt bereits am 16. März kurz danach. Und zum Drüberstreuen gibt es für Horrorspiel-Fans Resident Evil 4 Remake, dass am 24. März veröffentlicht werden soll.

Wo Long: Fallen Dynasty – 3. März

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse – 9. März

Skull and Bones – 9. März

Mato Anomalies – 10. März

Star Wars Jedi: Survivor – 16. März

Resident Evil 4 – 24. März

Sifu – 31. März

Xbox Series X/S Spiele im ersten Quartal 2023 ohne genauen Release-Termin:

Sherlock Holmes: The Awakened

Xbox Series X/S Spiele im 2. Quartal 2023

Meet Your Maker – 4. April

Star Trek Resurgence – 15. April

God of Rock – 18. April

Ad Infinitum – 20. April

Tin Hearts – 20. April

Afterimage – 26. April

Dead Island 2 – 28. April

Suicide Squad: Kill the Justice League – 26. Mai

Wrestle Quest – Mai

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 – Mai

Street Fighter 6 – 2. Juni

Diablo 4 – 6. Juni

RoboCop: Rogue City – Juni

Xbox Series X/S Spiele im ersten Halbjahr ohne genauen Release-Termin:

Weitere Spiele, die 2023 für Xbox Series X/S erscheinen sollen:

Age of Empires 4

Alan Wake 2

Anno 1800

Avatar: Frontiers of Pandora

Forza Motorsport

PAYDAY 3

S.T.A.L.K.E.R. 2

Valheim

WWE 2K23

Ohne konkretes Release-Fenster: