Dead Island 2: Release um eine Woche vorverlegt

Dead Island 2 hat den Gold-Status erreicht und erscheint jetzt am 21. April 2023. Damit endet eine lange Entwicklungsphase, die wir so nicht oft gesehen haben.

Dead Island 2 Fakten

Entwickler: Dambuster-Studios Publisher: Deep-Silver Genre: Rollenspiel Release: 31/12/2030 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Dead Island 2

Wann erscheint Dead Island 2? Nun, diese Frage mussten wir jahrelang aufschieben, denn der Titel durchlebte eine einzigartige Entwicklungsphase. Nun ist es fix: Deep Silver und Dambuster Studios gaben heute bekannt, dass Dead Island 2 den Gold-Status erreicht hat und einen neuen Release-Termin bekommt. Das Spiel erscheint eine Woche früher, am 21. April 2023.

“Du hast danach gefragt, du hast es bekommen. Dead Island 2 wurde mit Gold ausgezeichnet und kommt eine Woche früher heraus”, so der Twitter-Eintrag. “Wir sehen uns am 21. April 2023 in HELL-A.” (Also eine Umschreibung für L.A.)

Dead Island 2: Release bereits am 21. April 2023

Genau gesagt haben Publisher und Entwickler nicht, wann genau der Gold-Status erreicht wurde. Aber irgendwie ist das auch egal. Immerhin wurde der Titel durch verschiedene Entwicklerhände gereicht. Mehrmals. Ursprünglich sollte Techland (Dying Light) das Spiel entwickeln. Das polnische Studio hatte jedoch keine Zeit dafür, also ging die Entwicklung nach Deutschland, genauer zu Yager Development. Ursprünglich war der Release für Mitte 2015 (also vor 8 Jahren) geplant. Im Juli 2015 wurde bekannt, dass die Entwicklung an einen anderen Entwickler abgegeben wurde. Deep Silver war mit den Ergebnissen von Yager nicht wirklich zufrieden.

Später im März 2016 übernahm Sumo Digital das Ruder. Wiederum im August 2019 übernahm die Entwicklung Dambuster Studios, ein internes Studio von Deep Silver.

Releasetermin-Verwirrungen

Gut, seit 2020 sind wir großangelegte Release-Verschiebungen gewohnt. Auch Dead Island 2 hat davor nicht Halt gemacht. Warum auch. Auf der Gamescom 2022 wurde uns gesagt, dass der Releasetermin der 3. Februar sei. Ein paar Monate später war es dann der 28. April 2023. Nun ist es tatsächlich so, dass der neue Termin sogar eine Woche früher ist.

Dead Island 2 “Day One”-Patch

Auch wenn es noch keine offiziellen Informationen zum “Day One”-Patch gibt, es wird ihn geben. Auch das ist sicher. Manchmal sind diese Patches, die erst nach dem Presswerk, also dem herstellen der physischen Disk entstehen, größer als das eigentliche Spiel auf der Blu-ray. Aber hey, wem stört es, wenn das Spiel dafür eine Woche früher kommt?

Dead Island 2 ist das bereits dritte Spiel der Reihe. Es spielt jedoch nicht wirklich auf einer Insel, sondern in Los Angeles und San Franzisco (USA). Wie bei den Vorgängern erwartet uns ein Action-Zombie-Spektakel mit innovativen Waffen, um Zombies abzumurksen. Dabei bedient sich Dambuster einem Breath of the Wild-Merkmal.

Dead Island 2 erscheint am 21. April 2023 für Windows PC, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One.