Dead Island 2 Release verschoben – aber um kein Jahr!

Dead Island 2 erscheint 2023. - (C) Dambuster Studios, Deep Silver

Publisher Deep Silver und Entwickler Dambuster Studios haben bekannt gegeben, dass der Release-Termin von Dead Island 2 von 3. Februar auf 28. April 2023 verschoben wird. Es wird für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 , Xbox One und PC über den Epic Games Store erhältlich sein.

Die Nachricht von der Release-Verschiebung kam direkt vom Entwickler:

“Wir haben einige wichtige Neuigkeiten zu teilen, also reißen wir das Pflaster sofort ab. Wir verschieben Dead Island 2 – das neue Veröffentlichungsdatum ist der 28. April 2023.”

“Die Ironie der Verzögerung von Dead Island 2 ist uns nicht entgangen, und wir sind genauso enttäuscht wie Sie zweifellos. Die Verzögerung beträgt nur 12 kurze Wochen und die Entwicklung befindet sich jetzt auf der Zielgeraden; Wir werden uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, um sicherzustellen, dass wir ein Spiel veröffentlichen können, auf das wir stolz sind. Für diejenigen unter Ihnen, die jahrelang gewartet haben, danke, dass Sie bei uns bleiben.”

Um die Wartezeit auf das fertige Spiel etwas angennehmer zu machen, hat der Entwickler versprochen, dass es einen neuen Gameplay-Trailer geben wird. Dieser wird am 6. Dezember auf dem Twitch- und YouTube-Kanal des Spiels sowie auf der Dead Island-Website Premiere feiern. Vielleicht werden wir dann “entwirrt”, dass der Titel gar nicht auf einer Insel spielt.

