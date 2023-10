Dead Island 2: Erster Story-DLC “Haus” angekündigt

Mit Haus erscheint die erste Story-Erweiterung zum Zombie-Spiel Dead Island 2. Und der DLC erscheint bereits am 2. November.

Cyberpunk 2077 Fakten

Entwickler: CD-Projekt-RED Publisher: Bandai-Namco Genre: Rollenspiel Release: 19/11/2020 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Cyberpunk 2077

Ein erster DLC für das Zombie-Spiel Dead Island 2 erscheint bereits in wenigen Wochen. Die Erweiterung, die auch im Englischen “Haus” genannt wurde, erscheint am 2. November und lässt Spieler einen geheimen Techno-Todeskult im Haus eines Milliardärs erkunden. Haus soll dabei neue Story-Inhalte, mindestens drei neue Waffe, sowie weitere Fähigkeiten liefern und sowohl für die aktuelle Konsolengeneration und PC, als auch für PS4 und Xbox One erscheinen.

Dead Island 2: Haus

Der DLC liefert dabei das erste neue Gebiet des Überraschungshits Dead Island 2. Spieler können die gewohnt stylische und mysteriöse Villa eines Milliardärs im kalifornischen Malibu erforschen. Jenes Gebiet soll dabei “moralische Grenzen” sprengen und “Seelen ernten”. Was das genau bedeutet, erfahren wir wohl erst, wenn der DLC erscheint. In der offiziellen Synopsis heißt es indes:

“Haus bietet den Spielern eine völlig neue Geschichte, in der sie Zombies zerschmettern können. […] Mitten in der Zompokalypse kämpft der geheime Techno-Todeskult eines Milliardärs um das Überleben in Haus, wo die Menschheit von ihren moralischen Zwängen befreit ist. Der Anführer der Gruppe, Konstantin, prophezeit, dass dies der ‘Vorbote einer neuen Zukunft’ ist. Es liegt an den Spielern, sie vom Gegenteil zu überzeugen.”

Um das gewöhnte und blutige Zombieschnätzeln aus dem Hauptspiel – wir meinen es ernst, das Spiel ist wirklich blutig – auch in der Erweiterung garantieren zu können, dürfen sich Spieler auch über neue Waffen freuen. Darunter eine Armbrust, die “mit Einfachheit Zombie-Gehirne zum Explodieren bringen” kann. Sowie eine Waffe, die nur “Hog Roaster” (also Schweineröster) genannt wird und Zombies scheinbar auch gut durchbraten kann.

Wie lange der DLC hingegen ausfällt und wie viel er am Releasetag kostet, wissen wir noch nicht. Auch wenn es sich bei Haus um die ersten Story-Inhalte des Horrorspiels handelt, ist es nicht wahrscheinlich, dass wir eine Erweiterung im Stil eines Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erwarten sollen. Vielmehr wirkt Haus wie eine kleine, in sich abgeschlossene Story, die über ein Hauptgebiet verfügt und nicht länger als ein paar Stunden dauert.

Dead Island 2: Haus erscheint am 2. November für alle gängigen Konsolen, sowie PC.