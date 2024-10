Dead Island 2 begeistert 10 Millionen Spieler – So geht’s weiter!

Was macht Dead Island 2 so besonders, dass bereits 10 Millionen Spieler ins blutige Abenteuer gestürzt sind? Die Antwort liegt in einer gelungenen Mischung aus Action, Horror und Humor, die dieses Zombie-Rollenspiel in der Ego-Perspektive bietet. Ob du durch zerfallene Straßen wanderst oder dich mit deinen Freunden im Koop-Modus den Untoten stellst, die Rekordmarke von 10 Millionen Spielern kommt nicht von irgendwo.

Mit der kürzlich erschienenen Ultimate Edition setzt Dead Island 2 noch eins drauf. Besonders cool für die Fans: Jeder, der die Gold Edition besitzt, bekommt kostenlos das Upgrade auf die Ultimate Edition! Damit hast du nicht nur das Basisspiel in deiner Sammlung, sondern auch alle weiteren Inhalte und Extras. Die Entwickler bieten damit ein besonderes Geschenk für alle treuen Slayer.

Dead Island 2: Was ist in der Ultimate Edition enthalten?

Mit der Ultimate Edition erhältst du nicht nur das Hauptspiel, sondern auch zwei Story-Erweiterungen namens HAUS und SoLA. Diese bringen frischen Wind in das Zombie-Gemetzel und bieten dir neue Orte und spannende Missionen. Dazu gibt es eine Menge kosmetischer Inhalte und natürlich jede Menge Waffen, die dein Arsenal erweitern. Hier ein paar Highlights:

Golden Weapons Pack – Bringe deine Gegner mit goldenem Glanz zur Strecke.

– Bringe deine Gegner mit goldenem Glanz zur Strecke. Memories of Banoi-Pack – Ein nostalgisches Paket mit Anspielungen auf den ersten Teil.

– Ein nostalgisches Paket mit Anspielungen auf den ersten Teil. Kingdom Come: Deliverance II Weapon Pack – Eine starke Mischung aus Nahkampf- und Fernkampfwaffen.

– Eine starke Mischung aus Nahkampf- und Fernkampfwaffen. Red’s Demise Katana – Schnelligkeit und Präzision vereint in einer einzigen Klinge.

Mit diesen exklusiven Waffen und Premium-Skins für deine Slayer kannst du die Zombies mit Stil bekämpfen. Stell dir vor, wie du in einem leuchtend roten Katana-Skin durch die Zombiehorden schneidest!

Kostenlos testen – Warum solltest du Dead Island 2 ausprobieren?

Falls du Dead Island 2 bisher noch nicht gespielt hast, gibt es gute Neuigkeiten: Im Xbox- und PlayStation-Store steht eine kostenlose Testversion für dich bereit! Diese Testversion erlaubt dir eine begrenzte Spielsession, in der du sowohl den Einzelspieler-Modus als auch den Koop-Modus ausprobieren kannst. Cool ist, dass du deinen Spielfortschritt direkt in die Vollversion übertragen kannst, wenn du dich dazu entscheidest, das Abenteuer weiterzuführen.

Mit dem kostenlosen Update „Neighborhood Watch“ wird Dead Island 2 um einen actionreichen Horden-Modus erweitert. Hier schlüpfst du in die Rolle eines Mitglieds der „Bobcats“, einem Team von drei Überlebenden, die sich gegen endlose Wellen von Zombies behaupten. Dein Ziel? Schütze euer Verbindungshaus in den berühmten Venice Canals! Neben neuen Waffen gibt es zum ersten Mal in der Serie auch Fallen, die du strategisch einsetzen kannst, um den Untoten das Leben schwer zu machen.

Dead Island 2 ist auf allen wichtigen Plattformen verfügbar: Du kannst es auf Xbox- und PlayStation-Konsolen sowie auf Steam und im Epic Store spielen. Für Mac-User gibt es ebenfalls gute Nachrichten: bis Ende 2024 wird es auch für dieses Betriebssystem eine Version geben!

