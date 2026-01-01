Steam Winteraktion eskaliert komplett: 17 Top-Games für Steam & Steam Deck fast geschenkt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Du bist neu bei Steam oder hast dir gerade ein Steam Deck gegönnt? Dann ist diese Steam Winteraktion wie für dich gemacht. Noch bis 05. Januar um 19 Uhr MEZ bekommst du ein Spielepaket, das normalerweise 579,10 Euro kostet, für gerade einmal 100,40 Euro. Das ist kein kleiner Rabatt. Das ist ein kompletter Spielekatalog für Monate oder sogar Jahre!
Gerade für neue Steam-Spieler ist diese Aktion perfekt: große Klassiker, moderne Hits, Steam-Deck-Perlen und Genres für jeden Geschmack. Hier sind die Highlights die ich dir ausgesucht habe.
The Witcher 3: Wild Hunt
- Release: 19. Mai 2015
- Genre: Open-World-Rollenspiel
- Entwickler: CD Projekt Red
- Preis: 29,99 € – Aktionspreis: 2,99 €
The Witcher 3 ist eines dieser Spiele, die man eigentlich gespielt haben muss. Eine riesige offene Welt, starke Geschichten, moralische Entscheidungen und ein Umfang, der locker dreistellig wird. Für neue Steam-Spieler ist das der perfekte Einstieg in große Singleplayer-Abenteuer. Auf dem Steam Deck läuft das Spiel stabil und eignet sich hervorragend für lange Sessions unterwegs oder auf der Couch. Für drei Euro ist das fast schon lächerlich günstig.
It Takes Two
- Release: 26. März 2021
- Genre: Koop-Action-Adventure
- Entwickler: Hazelight Studios
- Preis: 39,99 € – Aktionspreis: 7,99 €
It Takes Two richtet sich an alle, die gemeinsam spielen wollen. Ob mit Partner, Freund oder Familienmitglied, dieses Spiel lebt vom Zusammenspiel. Kreative Level, ständig neue Gameplay-Ideen und eine überraschend emotionale Geschichte machen es zu einem der besten Koop-Spiele überhaupt, sogar besser als unser Lieblingsspiel 2025 – Split Fiction. Für neue Steam-Spieler ist es ideal, weil es zeigt, wie vielseitig Gaming sein kann. Und so ehrlich muss man sein: für acht Euro ist es ein Pflichtkauf. Du wirst gemeinsam viele Stunden Spaß daran finden!
Diablo IV
- Release: 6. Juni 2023
- Genre: Action-Rollenspiel
- Entwickler: Blizzard Entertainment
- Preis: 49,99 € – Aktionspreis: 29,99 €
Diablo IV ist der modernste Titel in diesem Paket und perfekt für Spieler, die auf Loot, Builds und langfristige Motivation stehen. Gerade auf dem Steam Deck funktioniert das Spiel überraschend gut, da kurze Sessions genauso lohnend sind wie lange Grind-Abende. Für neue Steam-Spieler ist es der ideale Einstieg in ein Service-Spiel mit regelmäßigen Updates, auch wenn der Preis höher ist als bei den anderen Deals.
Fallout 76
- Release: 14. November 2018
- Genre: Online-Action-RPG
- Entwickler: Bethesda Game Studios
- Preis: 39,99 € – Aktionspreis: 3,99 €
Fallout 76 hat sich über die Jahre stark gewandelt. Heute erwartet dich eine große offene Welt mit Quests, Events und Koop-Elementen. Für neue Steam-Spieler ist das Spiel ideal, um in Ruhe eine bekannte Marke kennenzulernen, ohne hohen Einstiegspreis. Für vier Euro bekommst du hier problemlos Dutzende Stunden Spielzeit, auch solo. So kannst du am aktuellen Fallout-Hype mitschwimmen, der durch die Prime Video-Serie ausgelöst wurde.
Planet Zoo
- Release: 5. November 2019
- Genre: Aufbau- & Wirtschaftssimulation
- Entwickler: Frontier Developments
- Preis: 44,99 € – Aktionspreis: 4,49 €
Planet Zoo richtet sich an Spieler, die lieber entspannen als kämpfen. Zoos bauen, Tiere pflegen, Besucher glücklich machen. Das Spiel ist tief, komplex und gleichzeitig beruhigend. Für neue Steam-Spieler ist es perfekt, um zu sehen, wie stark der PC-Bereich bei Simulationen ist. Für unter fünf Euro ist das ein unglaublicher Deal. Von den Machern von Jurassic World Evolution.
For Honor
- Release: 14. Februar 2017
- Genre: Action, Multiplayer
- Entwickler: Ubisoft
- Preis: 29,99 € – Aktionspreis: 1,49 €
For Honor bietet ein einzigartiges Kampfsystem, das Präzision und Timing belohnt. Ritter, Wikinger und Samurai treffen in intensiven Duellen aufeinander. Für neue Steam-Spieler ist es ein günstiger Einstieg in kompetitives Online-Gaming. Selbst wenn du nur reinschnupperst, sind 1,49 Euro mehr als fair.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Release: 5. April 2022
- Genre: Action-Adventure
- Entwickler: TT Games
- Preis: 49,99 € – Aktionspreis: 4,99 €
Dieses Spiel eignet sich perfekt für Steam Deck und Einsteiger. Humor, Zugänglichkeit und riesiger Umfang machen es ideal für entspannte Spielsessions. Egal ob Star-Wars-Fan oder nicht: für fünf Euro bekommst du hier ein rundes Gesamtpaket mit sehr viel Inhalt. Es lohnt sich. Nicht umsonst ein Spiel das bei uns eine glatte 9 von 10 erhalten hat.
Green Hell
- Release: 5. September 2019
- Genre: Survival
- Entwickler: Creepy Jar
- Preis: 20,99 € – Aktionspreis: 2,09 €
Green Hell ist nichts für Ungeduldige. Hunger, Krankheiten und Orientierung spielen eine große Rolle. Für neue Steam-Spieler ist es spannend zu sehen, wie kompromisslos Survival sein kann. Auf dem Steam Deck funktioniert das Spiel gut und eignet sich perfekt für atmosphärische Sessions.
Assassin’s Creed Valhalla
- Release: 10. November 2020
- Genre: Open-World-Action
- Entwickler: Ubisoft
- Preis: 59,99 € – Aktionspreis: 5,99 €
Sechs Euro für ein riesiges Open-World-Spiel mit Dutzenden Stunden Content sind kaum zu schlagen. AC: Valhalla bietet Wikinger-Setting, Erkundung und Action in Hülle und Fülle. Für neue Steam-Spieler ist das ein perfekter Einstieg in große Ubisoft-Welten.
Maneater
- Release: 22. Mai 2020
- Genre: Action-Rollenspiel
- Entwickler: Tripwire Interactive
- Preis: 33,99 € – Aktionspreis: 3,39 €
Als Hai durch offene Gewässer ziehen, Boote angreifen und wachsen: Maneater ist ungewöhnlich, kurzweilig und perfekt für zwischendurch. Gerade auf dem Steam Deck macht das Spiel überraschend viel Spaß.
PAYDAY 2
- Release: 13. August 2013
- Genre: Koop-Shooter
- Entwickler: Overkill Software
- Preis: 9,99 € – Aktionspreis: 0,99 €
PAYDAY 2 ist alt, aber riesig. Unzählige Missionen, Koop-Fokus und jahrelange Updates machen es zu einem echten Langzeitspiel. Für einen Euro ist das ein absoluter No-Brainer für neue Steam-Spieler.
Dead Island 2
- Release: 21. April 2023
- Genre: Action, Zombie
- Entwickler: Dambuster Studios
- Preis: 49,99 € – Aktionspreis: 4,99 €
Stylisch, brutal und technisch sauber. Dead Island 2 eignet sich perfekt für kurze, intensive Spielsessions. Für fünf Euro bekommst du hier moderne Grafik und solide Action, auch auf dem Steam Deck gut spielbar.
Portal
- Release: 10. Oktober 2007
- Genre: Puzzle
- Entwickler: Valve
- Preis: 9,75 € – Aktionspreis: 1,95 €
Portal ist zeitlos. Cleveres Leveldesign, Humor und perfekte Spielmechanik. Für neue Steam-Spieler ist es Pflicht und auf dem Steam Deck läuft es butterweich.
Star Wars: Squadrons
- Release: 2. Oktober 2020
- Genre: Weltraum-Action
- Entwickler: Motive Studios
- Preis: 39,99 € – Aktionspreis: 3,99 €
Cockpit-Perspektive, Star-Wars-Atmosphäre und schnelle Dogfights. Besonders mit Controller ein tolles Erlebnis für neue Steam-Spieler. Funktioniert aber auch super mit einer Virtual Reality-Brille am PC. Übrigens kann man auch die PSVR 2 für Steam nutzen.
Hades
- Release: 17. September 2020
- Genre: Roguelike-Action
- Entwickler: Supergiant Games
- Preis: 24,50 € – Aktionspreis: 7,35 €
Hades ist nahezu perfekt für das Steam Deck. Kurze Runs, starke Story und ein unfassbar gutes Kampfsystem machen es zu einem der besten Indie-Games überhaupt.
Vampire Survivors
- Release: 20. Oktober 2022
- Genre: Roguelite
- Entwickler: poncle
- Preis: 4,99 € – Aktionspreis: 3,74 €
Einfach, süchtig machend und perfekt für unterwegs. Ideal für neue Steam-Deck-Spieler, die kurze, intensive Sessions lieben. Nicht umsonst ist das Roguelite monatelang auf Platz 1 der Steam Deck-Charts gestanden.
The Elder Scrolls V: Skyrim
- Release: 11. November 2011
- Genre: Open-World-Rollenspiel
- Entwickler: Bethesda Game Studios
- Preis: 39,99 € – Aktionspreis: 9,99 €
Skyrim ist zeitlos. Mods, Freiheit und endlose Möglichkeiten machen es auch heute noch relevant. Für neue Steam-Spieler ein perfekter Start in große Rollenspiele. Für 10 Euro kannst du eines der besten Open-World-Rollenspiele der Menschheit spielen.
579,10 Euro Normalpreis, jetzt nur 100,40 Euro. Wenn du neu bei Steam bist oder dein Steam Deck mit richtig guten Spielen füllen willst, ist diese Winteraktion ein absoluter Ausnahme-Deal. Besser kannst du kaum starten.
