Steam Winteraktion eskaliert komplett: 17 Top-Games für Steam & Steam Deck fast geschenkt

Du bist neu bei Steam oder hast dir gerade ein Steam Deck gegönnt? Dann ist diese Steam Winteraktion wie für dich gemacht. Noch bis 05. Januar um 19 Uhr MEZ bekommst du ein Spielepaket, das normalerweise 579,10 Euro kostet, für gerade einmal 100,40 Euro. Das ist kein kleiner Rabatt. Das ist ein kompletter Spielekatalog für Monate oder sogar Jahre!

Gerade für neue Steam-Spieler ist diese Aktion perfekt: große Klassiker, moderne Hits, Steam-Deck-Perlen und Genres für jeden Geschmack. Hier sind die Highlights die ich dir ausgesucht habe.

The Witcher 3: Wild Hunt

Release: 19. Mai 2015

19. Mai 2015 Genre: Open-World-Rollenspiel

Open-World-Rollenspiel Entwickler: CD Projekt Red

CD Projekt Red Preis: 29,99 € – Aktionspreis: 2,99 €

The Witcher 3 ist eines dieser Spiele, die man eigentlich gespielt haben muss. Eine riesige offene Welt, starke Geschichten, moralische Entscheidungen und ein Umfang, der locker dreistellig wird. Für neue Steam-Spieler ist das der perfekte Einstieg in große Singleplayer-Abenteuer. Auf dem Steam Deck läuft das Spiel stabil und eignet sich hervorragend für lange Sessions unterwegs oder auf der Couch. Für drei Euro ist das fast schon lächerlich günstig.

It Takes Two

Release: 26. März 2021

26. März 2021 Genre: Koop-Action-Adventure

Koop-Action-Adventure Entwickler: Hazelight Studios

Hazelight Studios Preis: 39,99 € – Aktionspreis: 7,99 €

It Takes Two richtet sich an alle, die gemeinsam spielen wollen. Ob mit Partner, Freund oder Familienmitglied, dieses Spiel lebt vom Zusammenspiel. Kreative Level, ständig neue Gameplay-Ideen und eine überraschend emotionale Geschichte machen es zu einem der besten Koop-Spiele überhaupt, sogar besser als unser Lieblingsspiel 2025 – Split Fiction. Für neue Steam-Spieler ist es ideal, weil es zeigt, wie vielseitig Gaming sein kann. Und so ehrlich muss man sein: für acht Euro ist es ein Pflichtkauf. Du wirst gemeinsam viele Stunden Spaß daran finden!

Diablo IV

Release: 6. Juni 2023

6. Juni 2023 Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Entwickler: Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment Preis: 49,99 € – Aktionspreis: 29,99 €

Diablo IV ist der modernste Titel in diesem Paket und perfekt für Spieler, die auf Loot, Builds und langfristige Motivation stehen. Gerade auf dem Steam Deck funktioniert das Spiel überraschend gut, da kurze Sessions genauso lohnend sind wie lange Grind-Abende. Für neue Steam-Spieler ist es der ideale Einstieg in ein Service-Spiel mit regelmäßigen Updates, auch wenn der Preis höher ist als bei den anderen Deals.

Fallout 76

Release: 14. November 2018

14. November 2018 Genre: Online-Action-RPG

Online-Action-RPG Entwickler: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Preis: 39,99 € – Aktionspreis: 3,99 €

Fallout 76 hat sich über die Jahre stark gewandelt. Heute erwartet dich eine große offene Welt mit Quests, Events und Koop-Elementen. Für neue Steam-Spieler ist das Spiel ideal, um in Ruhe eine bekannte Marke kennenzulernen, ohne hohen Einstiegspreis. Für vier Euro bekommst du hier problemlos Dutzende Stunden Spielzeit, auch solo. So kannst du am aktuellen Fallout-Hype mitschwimmen, der durch die Prime Video-Serie ausgelöst wurde.

Planet Zoo

Release: 5. November 2019

5. November 2019 Genre: Aufbau- & Wirtschaftssimulation

Aufbau- & Wirtschaftssimulation Entwickler: Frontier Developments

Frontier Developments Preis: 44,99 € – Aktionspreis: 4,49 €

Planet Zoo richtet sich an Spieler, die lieber entspannen als kämpfen. Zoos bauen, Tiere pflegen, Besucher glücklich machen. Das Spiel ist tief, komplex und gleichzeitig beruhigend. Für neue Steam-Spieler ist es perfekt, um zu sehen, wie stark der PC-Bereich bei Simulationen ist. Für unter fünf Euro ist das ein unglaublicher Deal. Von den Machern von Jurassic World Evolution.

For Honor

Release: 14. Februar 2017

14. Februar 2017 Genre: Action, Multiplayer

Action, Multiplayer Entwickler: Ubisoft

Ubisoft Preis: 29,99 € – Aktionspreis: 1,49 €

For Honor bietet ein einzigartiges Kampfsystem, das Präzision und Timing belohnt. Ritter, Wikinger und Samurai treffen in intensiven Duellen aufeinander. Für neue Steam-Spieler ist es ein günstiger Einstieg in kompetitives Online-Gaming. Selbst wenn du nur reinschnupperst, sind 1,49 Euro mehr als fair.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Release: 5. April 2022

5. April 2022 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: TT Games

TT Games Preis: 49,99 € – Aktionspreis: 4,99 €

Dieses Spiel eignet sich perfekt für Steam Deck und Einsteiger. Humor, Zugänglichkeit und riesiger Umfang machen es ideal für entspannte Spielsessions. Egal ob Star-Wars-Fan oder nicht: für fünf Euro bekommst du hier ein rundes Gesamtpaket mit sehr viel Inhalt. Es lohnt sich. Nicht umsonst ein Spiel das bei uns eine glatte 9 von 10 erhalten hat.

Green Hell

Release: 5. September 2019

5. September 2019 Genre: Survival

Survival Entwickler: Creepy Jar

Creepy Jar Preis: 20,99 € – Aktionspreis: 2,09 €

Green Hell ist nichts für Ungeduldige. Hunger, Krankheiten und Orientierung spielen eine große Rolle. Für neue Steam-Spieler ist es spannend zu sehen, wie kompromisslos Survival sein kann. Auf dem Steam Deck funktioniert das Spiel gut und eignet sich perfekt für atmosphärische Sessions.

Assassin’s Creed Valhalla

Release: 10. November 2020

10. November 2020 Genre: Open-World-Action

Open-World-Action Entwickler: Ubisoft

Ubisoft Preis: 59,99 € – Aktionspreis: 5,99 €

Sechs Euro für ein riesiges Open-World-Spiel mit Dutzenden Stunden Content sind kaum zu schlagen. AC: Valhalla bietet Wikinger-Setting, Erkundung und Action in Hülle und Fülle. Für neue Steam-Spieler ist das ein perfekter Einstieg in große Ubisoft-Welten.

Maneater

Release: 22. Mai 2020

22. Mai 2020 Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Entwickler: Tripwire Interactive

Tripwire Interactive Preis: 33,99 € – Aktionspreis: 3,39 €

Als Hai durch offene Gewässer ziehen, Boote angreifen und wachsen: Maneater ist ungewöhnlich, kurzweilig und perfekt für zwischendurch. Gerade auf dem Steam Deck macht das Spiel überraschend viel Spaß.

PAYDAY 2

Release: 13. August 2013

13. August 2013 Genre: Koop-Shooter

Koop-Shooter Entwickler: Overkill Software

Overkill Software Preis: 9,99 € – Aktionspreis: 0,99 €

PAYDAY 2 ist alt, aber riesig. Unzählige Missionen, Koop-Fokus und jahrelange Updates machen es zu einem echten Langzeitspiel. Für einen Euro ist das ein absoluter No-Brainer für neue Steam-Spieler.

Dead Island 2

Release: 21. April 2023

21. April 2023 Genre: Action, Zombie

Action, Zombie Entwickler: Dambuster Studios

Dambuster Studios Preis: 49,99 € – Aktionspreis: 4,99 €

Stylisch, brutal und technisch sauber. Dead Island 2 eignet sich perfekt für kurze, intensive Spielsessions. Für fünf Euro bekommst du hier moderne Grafik und solide Action, auch auf dem Steam Deck gut spielbar.

Portal

Release: 10. Oktober 2007

10. Oktober 2007 Genre: Puzzle

Puzzle Entwickler: Valve

Valve Preis: 9,75 € – Aktionspreis: 1,95 €

Portal ist zeitlos. Cleveres Leveldesign, Humor und perfekte Spielmechanik. Für neue Steam-Spieler ist es Pflicht und auf dem Steam Deck läuft es butterweich.

Star Wars: Squadrons

Release: 2. Oktober 2020

2. Oktober 2020 Genre: Weltraum-Action

Weltraum-Action Entwickler: Motive Studios

Motive Studios Preis: 39,99 € – Aktionspreis: 3,99 €

Cockpit-Perspektive, Star-Wars-Atmosphäre und schnelle Dogfights. Besonders mit Controller ein tolles Erlebnis für neue Steam-Spieler. Funktioniert aber auch super mit einer Virtual Reality-Brille am PC. Übrigens kann man auch die PSVR 2 für Steam nutzen.

Hades

Release: 17. September 2020

17. September 2020 Genre: Roguelike-Action

Roguelike-Action Entwickler: Supergiant Games

Supergiant Games Preis: 24,50 € – Aktionspreis: 7,35 €

Hades ist nahezu perfekt für das Steam Deck. Kurze Runs, starke Story und ein unfassbar gutes Kampfsystem machen es zu einem der besten Indie-Games überhaupt.

Vampire Survivors

Release: 20. Oktober 2022

20. Oktober 2022 Genre: Roguelite

Roguelite Entwickler: poncle

poncle Preis: 4,99 € – Aktionspreis: 3,74 €

Einfach, süchtig machend und perfekt für unterwegs. Ideal für neue Steam-Deck-Spieler, die kurze, intensive Sessions lieben. Nicht umsonst ist das Roguelite monatelang auf Platz 1 der Steam Deck-Charts gestanden.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Release: 11. November 2011

11. November 2011 Genre: Open-World-Rollenspiel

Open-World-Rollenspiel Entwickler: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Preis: 39,99 € – Aktionspreis: 9,99 €

Skyrim ist zeitlos. Mods, Freiheit und endlose Möglichkeiten machen es auch heute noch relevant. Für neue Steam-Spieler ein perfekter Start in große Rollenspiele. Für 10 Euro kannst du eines der besten Open-World-Rollenspiele der Menschheit spielen.

579,10 Euro Normalpreis, jetzt nur 100,40 Euro. Wenn du neu bei Steam bist oder dein Steam Deck mit richtig guten Spielen füllen willst, ist diese Winteraktion ein absoluter Ausnahme-Deal. Besser kannst du kaum starten.

