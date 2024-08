Dead Island 2: Entwickler kündigt neuen Content an

Der Entwickler von Dead Island 2, Dambuster Studios, hat eine große Ankündigung für die Fans des beliebten Sequels aus dem Jahr 2023 gemacht. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels bereitet das Studio die Fans auf eine baldige Rückkehr nach Hell-A vor. Dort soll es brandneuen Content geben, möglicherweise in Form eines großen Spiel-Updates. Im Mai feierte Dambuster den ersten Geburtstag des Titels und bestätigte, dass weitere Inhalte für die Zeit nach der Veröffentlichung geplant seien. Der Entwickler würdigte die sieben Millionen Killer, die seit der Veröffentlichung die höllische Version von Los Angeles betreten haben, und erklärte, dass alle Wünsche laut und deutlich gehört wurden. Das Studio kündigte an, in den kommenden Monaten weitere Details zu einigen lang erwarteten neuen Spiel-Updates bekannt zu geben.

Die Fans können sich auf weiteren Content für Dead Island 2 freuen. Das Game stand bei seiner Veröffentlichung im April 2023 zwischenzeitlich an der Spitze der Steam-Verkaufscharts. Nun scheint Dambuster den Schwung beibehalten zu wollen und kündigt einige brandneue Inhalte für den Zombie-Hit an. Auf X (ehemals Twitter) hat der offizielle Dead-Island 2-Account einen kurzen Teaser-Trailer veröffentlicht. Darin werden die Fans aufgefordert, „dranzubleiben“, da es bald „große Neuigkeiten“ geben werde. Später erklärte der Entwickler, dass Hell-A die Fans zurückrufe und anscheinend eine Art neues Spiel-Update ankündige.

Weiterer Content für Dead Island 2 geplant

Nachdem die Fans mit einer Rückkehr nach Hell-A geneckt wurden, fasst ein kurzes Video die zahlreichen Kommentare von Dead-Island-2-Fans zusammen, die nach mehr Inhalten verlangen. Das Video endet mit den Worten: „Zurück nach Hell-A“, bevor die Fans aufgefordert werden, am Ball zu bleiben. Viele der Antworten waren von purer Begeisterung geprägt. Einige Fans begannen zu theoretisieren, welche neuen Inhalte dem Spiel hinzugefügt werden könnten. Von einem neuen Spielmodus bis hin zu einer komplett neuen DLC-Erweiterung – die Fans von Dead Island 2 sind sich nicht ganz sicher, was Dambuster in petto hat, aber sie sind gespannt.

Der Haus-DLC für Dead Island 2 fügte dem Spiel neue Waffen, einen neuen Schauplatz und eine düstere Geschichte hinzu. Die Spieler treffen auf einen geheimen Milliardär, der einen Techno-Todeskult betreibt. Die Erweiterung erhielt bei ihrer Veröffentlichung im Oktober 2023 überwiegend positive Kritiken. Die Erweiterung erhielt bei ihrer Veröffentlichung im Oktober 2023 überwiegend positive Kritiken. Der nachfolgende DLC namens SoLA wurde jedoch nicht so gut aufgenommen. Ein Großteil der Spielergemeinschaft kritisierte Solas Endbosskampf und Leistungsprobleme des DLCs auf dem PC und bewertete ihn auf Steam mit „überwiegend negativ“.

Dambuster hat bereits verlauten lassen, dass es nach der Veröffentlichung von Haus und Sola keine weiteren DLC-Erweiterungen geben wird, aber es gibt immer noch viele Möglichkeiten für neue Inhalte nach dem DLC für Dead Island 2. Im Moment müssen die Fans abwarten, was das Entwicklerstudio in der Hinterhand hat, aber es sieht so aus, als könnte ein großes Update für das Spiel auf dem Weg sein.