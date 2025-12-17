Dead Island 3: Wir bekommen einen neuen Teil

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Es ist kaum 2 Jahre her, seitdem Dead Island 2 erschien. Jedoch schreckt Dambuster Studios nicht davor zurück, die Reihe fortzuführen. Der Entwickler verriet jetzt, dass es offiziell mit der Produktion von Dead Island 3 begonnen hat.

Die Dead Island-Games lassen die Spieler Teil einer typischen Zombie-Apokalypse werden. Dabei liegt der Fokus weniger auf Horror und Splater, sondern auf einem düsteren Humor. Außerdem wird großer Wert auf eine farbenfrohe Spielwelt voller albernen Charakteren und ausgefallene Waffen gelegt. Spieler können aus einer großen Bandbreite Waffen, von Verkehrsschildern bis hin zu Golfschläger, wählen.

Der Erfolg der bisherigen Spiele führt jetzt dazu, dass sich Dambuster Studios entschlossen hat Dead Island 3 zu veröffentlichen. Leider hat die Produktion jetzt erst begonnen und wir müssen uns noch Jahre gedulden.

Auf Grundlage des kürzlich veröffentlichten Finanzbericht des Entwicklers zeigt sich, dass man sich vollends auf den dritten Teil der Reihe konzentriert. Im besagten Dokument spricht Dambuster Studios davon dass „Teile des Spiels sich derzeit in der frühen Produktionsphase befinden und das Design der Features, Charaktere, Welt und Geschichte zügig voranschreitet“.

Dead Island 3 wird erst im Jahr 2028 veröffentlicht

Kurzgesagt: Dead Island 3 ist erst seit kurzen in Arbeit, sodass die Entwicklung noch mindestens bis zum ersten oder zweiten Quartal 2028 andauern wird. Die Spieler müssen also bedauerlicherweise einer langen Wartezeit entgegenblicken.

Über die möglichen Plattformen, für die das Game erscheinen wird, können wir aktuell nur spekulieren. Realistisch sind natürlich Xbox, PlayStation und der PC. Wahrscheinlich ist bis dahin bereits die nächste Konsolen-Generation (darunter die PS6) auf dem Markt.

Auf Grundlage der bisher veröffentlichten Bildern zu Dead Island 3 können wir ein neues Setting in einer us-amerikanischen Stadt erwarten. In den ersten beiden Teilen erforschten wir eine dystopische Version von LA und eine Insel im südostasiatischen Raum. Bleiben wir also gespannt!

Natürlich halten wir dich auf dem Laufenden bei weiteren News zum Spiel. Bis dahin schau doch in unser Review zu Dead Island 2 rein.

