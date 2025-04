Kingdom Come: Deliverance 2 – Hardcore Mode erscheint nächste Woche

Entwickler Warhorse Studios hat bestätigt, dass der heiß ersehnte Hardcore Mode für Kingdom Come: Deliverance 2 bereits nächste Woche veröffentlicht wird. Zwar gibt es noch kein genaues Datum, doch lange müssen sich die Spieler nicht mehr gedulden, um eine neue Herausforderung zu erleben. Nach einem erfolgreichen Launch hat Warhorse Studios das Spiel mit regelmäßigen Updates weiter verbessert. Bereits im März brachte das große 1.2-Update zahlreiche Optimierungen, Bugfixes und Komfortfunktionen.

Besonders das neue Friseur-Feature sorgte für Begeisterung: Spieler können Henry nun mit verschiedenen Frisuren und Bärten ausstatten, wobei der „Frisch gestutzt“-Buff sogar die Charisma-Werte um 2 Punkte erhöht. Doch das Highlight für viele Fans bleibt der bevorstehende Hardcore Mode, der nächste Woche kostenlos für PC und Konsolen erscheinen soll – vermutlich über ein neues Patch-Update.

Hardcore Mode is coming to #KCD2 next week.

Pick your perks. Embrace the pain. pic.twitter.com/RYzuEQWhQw

— Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) April 7, 2025