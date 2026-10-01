Metro 2033 und Last Light bekommen native PS5- und Xbox Series-Versionen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux bekommen offiziell ein kostenloses Next-Gen-Update. Nachdem neue ESRB-Einträge bereits auf Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S hingedeutet hatten, haben 4A Games und PLAION die Neuauflagen jetzt bestätigt. Besitzer der Spiele müssen dafür nichts bezahlen.

Auf dem PC erscheint das Metro Redux Next-Gen Update am 22. Oktober 2026. PlayStation 5 und Xbox Series X/S folgen eine Woche später am 29. Oktober. Damit kehrt Artjom wenige Monate vor Metro 2039 am 04. Februar 2027 noch einmal in die Anfänge der Reihe zurück.

Das Update fällt deutlich umfangreicher aus als eine einfache Erhöhung der Auflösung. 4A Games verspricht verbesserte Animationen, hochwertigeren Sound, detailreichere Umgebungen, überarbeitete Texturen sowie verbesserte Licht- und Schatteneffekte. Dazu kommen Fehlerbehebungen und verschiedene Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit.

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Metro Redux läuft mit 4K und bis zu 120 FPS

Auf den aktuellen Konsolen stehen zwei technische Modi zur Verfügung. Metro 2033 Redux und Last Light Redux laufen entweder in echtem 4K mit 60 FPS oder in hochskaliertem 4K mit 120 FPS. Unterstützt werden PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X/S.

Die einzelnen Plattformen bekommen zusätzlich eigene Funktionen. Auf der PS5 Pro wird PSSR unterstützt. Xbox Series X erhält TSR-Upscaling und entsprechendes Anti-Aliasing, auf Xbox-Plattformen kommt Spatial Audio hinzu. Außerdem unterstützt das Update die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers sowie die Impuls-Trigger des Xbox-Controllers.

Microsoft-Spieler profitieren zusätzlich von Xbox Play Anywhere und der Unterstützung für Xbox-Handhelds. Auf dem PC bietet das Update 4K-Auflösung mit unbegrenzter Bildrate sowie DLSS und Spatial Audio.

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Ausführliche Patch-Notes mit sämtlichen technischen Änderungen möchte 4A Games jeweils zum Launch veröffentlichen.

Besitzer bekommen das Next-Gen-Update kostenlos

Die vielleicht beste Nachricht betrifft den Preis. Wer Metro 2033 Redux oder Metro: Last Light Redux bereits besitzt, erhält das jeweilige Next-Gen-Update kostenlos. 4A Games geht damit denselben Weg wie zuvor bei Metro Exodus, das ebenfalls ein kostenloses Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S bekam.

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Executive Producer Jon Bloch bezeichnet die kostenlose Rückkehr zu den Anfängen der Serie als Dankeschön an die Community. Das Timing passt: Parallel zur Ankündigung bestätigt 4A Games einen neuen Rekord. Die Metro-Reihe hat inzwischen weltweit mehr als 50 Millionen Exemplare verkauft.

Unsere Community hat uns von Anfang an unterstützt. Jeder Meilenstein, den wir erreichen, gehört ihnen genauso wie uns.

Mit dem Next-Gen-Update ist damit auch die letzte große technische Lücke der Hauptreihe auf aktuellen Konsolen geschlossen. Metro Exodus besitzt bereits eine native Current-Gen-Version, während Metro 2033 Redux und Last Light Redux bislang lediglich über Abwärtskompatibilität spielbar waren.

Perfektes Timing vor Metro 2039

Dass 4A Games die beiden Klassiker gerade jetzt modernisiert, dürfte kein Zufall sein. Am 04. Februar 2027 erscheint Metro 2039 und führt die Reihe zurück nach Moskau und in die Metro-Tunnel. Neue Spieler bekommen damit noch rechtzeitig die Möglichkeit, Artjoms Geschichte mit moderner Technik nachzuholen.

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Wer wissen möchte, was danach auf die Metro wartet, findet bei uns bereits alle wichtigen Informationen zu Metro 2039, Gameplay und der Rückkehr nach Moskau.