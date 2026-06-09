Metro 2039: Kommt jetzt das düsterste Metro aller Zeiten?

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus. Für mich gab es deshalb nur eine logische Konsequenz, meine Leidenschaft für beide Welten auch als Redakteur auszuleben.

4A Games geht mit Metro in die nächste Runde und arbeitet bereits am nächsten Kapitel der beliebten Endzeit Reihe. Die Metro Reihe gehört seit Jahren zu den beliebtesten Story Shootern überhaupt. Nach Metro Exodus wurde es lange Zeit ruhig um die Serie, doch inzwischen verdichten sich die Informationen zum nächsten Ableger. Metro 2039 wurde mittlerweile offiziell angekündigt, dennoch kursieren weiterhin zahlreiche Gerüchte und Leaks rund um die Handlung, das Gameplay und die Zukunft der Reihe.

Metro 2039 führt die Reihe offiziell fort

Nach monatelangen Spekulationen haben die Entwickler von 4A Games endlich Metro 2039 offiziell vorgestellt. Das Spiel soll die Geschichte der Metro-Welt fortführen und erneut in das postapokalyptische Russland entführen. Anders als Metro Exodus, das große Oberflächengebiete bot, scheint Metro 2039 wieder stärker auf die düstere Atmosphäre der Moskauer Tunnel zu setzen.

Laut den Entwicklern handelt es sich um den bislang ambitioniertesten Teil der Reihe. Gleichzeitig betont 4A Games, dass man zu den Wurzeln der Serie zurückkehren möchte und die dichte Atmosphäre sowie die beklemmende Stimmung wieder stärker in den Mittelpunkt rücken sollen.

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Artyom steht offenbar nicht mehr im Mittelpunkt

Eine der größten Überraschungen betrifft den Hauptcharakter. Nach aktuellen Informationen übernimmt diesmal nicht Artyom die Hauptrolle. Stattdessen schlüpfen Spieler in die Rolle eines neuen Protagonisten, der bislang lediglich als „The Stranger“ bezeichnet wird.

Warum sich 4A Games für diesen Schritt entschieden hat, ist noch nicht vollständig bekannt. Viele Fans vermuten jedoch, dass die Entwickler der Reihe dadurch neue erzählerische Möglichkeiten eröffnen möchten. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, welche Rolle bekannte Figuren aus den Vorgängern spielen werden.

Die Rückkehr nach Moskau

Während Metro Exodus die Spieler durch verschiedene Regionen Russlands führte, deutet derzeit vieles auf eine Rückkehr nach Moskau hin. Die berühmten Metro Tunnel sollen erneut einen zentralen Bestandteil des Spiels bilden. Bereits erste Trailer zeigen enge Tunnelanlagen, verlassene Stationen und die für die Serie typische Mischung aus Horror, Survival und Shooter Gameplay. Gleichzeitig sollen aber auch größere Außenareale vorhanden sein, wenn auch offenbar nicht im Umfang von Metro Exodus.

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Hunter könnte zum Gegenspieler werden

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgt die Rückkehr von Hunter. Die Figur spielte bereits im ersten Metro eine wichtige Rolle und scheint nun als zentrale Kraft der Handlung zurückzukehren.

Aktuelle Trailer deuten darauf hin, dass Hunter eine deutlich düsterere Rolle übernehmen könnte als in den bisherigen Spielen. Mehrere Berichte sprechen sogar davon, dass er als Anführer einer autoritären Fraktion auftreten wird. Ob die Situation tatsächlich so eindeutig ist oder noch eine größere Wendung auf die Spieler wartet, bleibt derzeit offen.

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Kein Open World Spiel, aber größere Gebiete

In den vergangenen Jahren kursierten immer wieder Gerüchte über ein vollständig offenes Metro Spiel. Aktuelle Informationen sprechen jedoch dagegen.

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Statt einer klassischen Open World soll Metro 2039 auf größere, zusammenhängende Gebiete setzen und gleichzeitig die lineare Erzählweise beibehalten. Damit möchte 4A Games offenbar die Stärken der bisherigen Serie bewahren und trotzdem mehr Freiheit bieten.

Wann erscheint Metro 2039?

Lange Zeit war der Veröffentlichungstermin Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Inzwischen verdichten sich die Hinweise auf einen Release im Februar 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Interessant ist außerdem, dass Metro 2039 bereits auf Steam gelistet wurde. Auch wenn die Store Seite aktuell noch nicht alle Details verrät, können interessierte Spieler das Spiel dort bereits ihrer Wunschliste hinzufügen und zukünftige Informationen direkt verfolgen.

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Ob der derzeit gehandelte Veröffentlichungstermin eingehalten werden kann, bleibt natürlich abzuwarten. Nach der offiziellen Vorstellung scheint die Entwicklung jedoch bereits weit fortgeschritten zu sein.

Darauf können sich Fans freuen

Metro 2039 zählt bereits jetzt zu den spannendsten Shooter-Veröffentlichungen der kommenden Jahre. Die Rückkehr nach Moskau, ein neuer Hauptcharakter und die Aussicht auf eine noch düsterere Geschichte sorgen für große Erwartungen innerhalb der Community.

Auch wenn noch nicht alle Details bekannt sind, deutet vieles darauf hin, dass 4A Games die Stärken der Serie beibehalten und gleichzeitig neue Wege einschlagen möchte. Fans der Reihe dürfen gespannt sein, welche weiteren Informationen in den kommenden Monaten ans Licht kommen werden.

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