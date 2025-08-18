Shenmue 3 erscheint bald auch bei Nintendo!

ManuelEvery shooting star you see at night is a racer falling off rainbow road.

Im Jahr 2024 hat ININ Games die Rechte für Shenmue III erworben. Es wurde seitdem vermutet, dass der PlayStation Exklusivtitel für die Xbox Series X/S erscheinen könnte. Natürlich wurde dabei auch ein Port auf eine Nintendo Konsole greifbar. Das ist nun passiert. ININ Games hat nun angekündigt, dass eine erweitere Version Shenmue III Enhanced auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Konsolen, sowie PC erscheinen wird. Das ganze soll morgen auf der Gamescom 2025 präsentiert werden.

Verbesserter Teil 3

Shenmue III Enhanced ist wie der Titel verrät eine erweiterte Version des Originaltitels, welches im Jahr 2019 erschienen ist. Folgende Verbesserungen sind bestätigt worden:

Verbesserte Grafik und Leistung – schärfere Texturen, mehr Details, schnellere Ladezeiten und flüssigeres Gameplay.

– schärfere Texturen, mehr Details, schnellere Ladezeiten und flüssigeres Gameplay. 4K-Texturverbesserung – verfeinerte, detailliertere Umgebungen und Charaktere.

– verfeinerte, detailliertere Umgebungen und Charaktere. DLSS/FSR-Unterstützun g – hochwertiges Upscaling ohne Leistungseinbußen (nur unterstützte Plattformen).

g – hochwertiges Upscaling ohne Leistungseinbußen (nur unterstützte Plattformen). Erhöhte NPC-Dichte – das Stadtdorf Niaowu wirkt lebendiger, da mehr Charaktere die Straßen bevölkern.

– das Stadtdorf wirkt lebendiger, da mehr Charaktere die Straßen bevölkern. Klassischer Kameramodus – eine optionale Kameraperspektive, inspiriert von Shenmue und Shenmue 2 , neben der modernen Ansicht.

– eine optionale Kameraperspektive, inspiriert von und , neben der modernen Ansicht. Gameplay-Optimierungen – optionale Anpassungen des Ausdauersystems, Gesundheitswiederherstellung vor Kämpfen und reduzierte Geldbarrieren für einen flüssigeren Spielverlauf.

– optionale Anpassungen des Ausdauersystems, Gesundheitswiederherstellung vor Kämpfen und reduzierte Geldbarrieren für einen flüssigeren Spielverlauf. Verbesserte Interaktionen – optionen zum Überspringen von Zwischensequenzen und Gesprächen, längere Quick-Time-Event-Zeitfenster für ein leichter zugängliches Gameplay.

– optionen zum Überspringen von Zwischensequenzen und Gesprächen, längere Quick-Time-Event-Zeitfenster für ein leichter zugängliches Gameplay. Menü- und UX-Verbesserungen – optimierte Navigation und hilfreiche Kaufwarnungen.

– optimierte Navigation und hilfreiche Kaufwarnungen. Optionalität zuerst – alle wichtigen Änderungen können umgeschaltet werden, um das ursprüngliche Erlebnis für Fans zu bewahren.

Die Shenmue Reihe

Shenmue III wurde im Jahr 2015 auf der E3 als Kickstarter Projekt angekündigt und ist im Jahr 2019 erschienen. Der Titel hat aber leider gemischte Kritiken erhalten, wobei zu sagen ist, dass man versucht hatte sich nicht zu weit von den Originaltitelns, welche zur Jahrtausendwende erschienen waren zu distanzieren. Der erste Teil der Reihe Shenmue war ein Exklusivtitel auf der Sega Dreamcast im Jahr 1999. Die Fortsetzung erschien dann im Jahr 2001 ebenfalls auf der ersten Xbox von Microsoft. Die ersten beiden Teile wurden dann später unteranderem auch auf Sony’s PlayStation 4 und PC neu veröffentlicht. Damit nun jeder der großen Videospielanbieter was von Shenmue hat, wird Shenmue III bald auf einer Nintendo Konsole zu spielen sein.

Hoffentlich werden auch die ersten beiden Teile auf einer Nintendo Konsole erscheinen.

Quelle: reddit.com via Turbostrider27

