Kingdom Come: Deliverance startet Steam-Aktion zur Rettung eines echten Schlosses

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Sales gibt es auf Steam ständig. Aber so eine Aktion sieht man selbst in der Spielebranche selten.

Warhorse Studios verbindet einen Rabatt für Kingdom Come: Deliverance gerade mit einer ungewöhnlichen Idee: Wer das Spiel während des Steam Medieval Fest kauft, hilft gleichzeitig bei der Rettung eines echten historischen Schlosses.

Und genau das sorgt gerade für Aufmerksamkeit.

Der erste Teil ist aktuell 80 Prozent reduziert, gleichzeitig spendet Warhorse einen Dollar pro verkauftem Exemplar an die Restaurierung von Pirkštejn, jenem realen Schloss, das Fans als Henrys Heimat aus dem Spiel kennen. Die Aktion läuft zeitlich begrenzt während des Steam Medieval Fest.

Ein Sale mit historischem Bezug

Was die Aktion besonders macht: Das Schloss ist nicht einfach irgendeine Kulisse.

Pirkštejn war eine wichtige Vorlage für das Spiel und steht sinnbildlich für die historische Authentizität, für die die Reihe bekannt wurde.

Die Restaurierung läuft bereits, allerdings fehlen laut Berichten noch Gelder für Teile der Rekonstruktion. Genau hier soll die Steam-Aktion helfen.

Das passt überraschend gut zur DNA von Kingdom Come.

Denn statt nur Mittelalter-Fantasie zu verkaufen, schlägt das Studio diesmal eine direkte Brücke zur echten Geschichte.

Natürlich ist das auch gutes Marketing.

Aber eines mit ungewöhnlich sympathischem Ansatz.

Statt kosmetische Boni oder Vorbesteller-Tricks gibt es hier einen realen Zweck.

Und genau deshalb sticht die Aktion gerade so heraus.

Fazit

Kingdom Come: Deliverance ist gerade nicht nur günstig zu haben – der Kauf unterstützt gleichzeitig ein Stück echter Geschichte.

Eine Steam-Aktion, die selten wirkt wie Werbung und mehr wie eine Idee, die perfekt zur Reihe passt.

Und genau deshalb reden gerade so viele darüber.

Hier geht es zu unserer Review von Kingdom Come: Deliverance 2 für die PS5.

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