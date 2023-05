Mortal Kombat 1 – New Era Trailer für Teil 12 ist da!

Im September heißt es wieder "Test your might!"

Es war bereits bekannt dass im Hause Netherrealm ein neues Mortal Kombat entsteht und die Entwicklungen gut vorankommen. Heute ist der erste Trailer veröffentlicht worden. Neben einem Release Datum sehen wir auch einige bekannte Gesichter mit vielen neuen brutalen Fatalities. Seht selbst den New Era Trailer zu Mortal Kombat 1, dem eigentlich 12 ten Teil der Serie.

A new era has begun. #MK1 pic.twitter.com/gC0mHALFeF WERBUNG — Mortal Kombat 30 (@MortalKombat) May 18, 2023

Mortal Kombat 1: Trailer verspricht nicht nur eine neue Ära

Am 19 September ist es so weit und Mortal Kombat 12, oder besser gesagt Mortal Kombat 1 wie es am Ende in diesem Trailer heißt, wird in den Läden erscheinen. Und es scheint, wenn man sich die ersten Bilder ansieht, so schön brutal wie eh und je zu werden. Denn die ersten Fatalities sind grausam. Blutig. Aber auch im wahrsten Sinne des Wortes zerreißen sie die Spannung.

Neben Raiden, Kung Lao, Kitana und Mileena. Sehen wir im Trailer auch Shang Tsung durch ein Portal auf die Erde zurückkehren. Es scheint generell so, als würde sich dieses kommende Game nicht nur in der Nummerierung seiner Anfänge besinnen. Diese Charaktere gehören zum Urgestein der Mortal Kombat Geschichte.

So auch Liu Kang. Den wir im Trailer zu Mortal Kombat 1 zunächst nur hören. Wie er von einem neuen Anfang und einer neuen Ära spricht. Nur um dann letztlich zu zeigen. Dass sich zumindest eine Sache geändert hat. Liu Kang ist nun ein Gott und beherrscht zwei verschiedene Drachen-Geister. Das kann ja spannend werden.

Leaks zu Mortal Kombat 12 bereits im Umlauf

Erst vor wenigen Tagen waren die ersten Leaks zu Download Charakteren im Umlauf. Welche Peacemaker aus The Suicide Squad und Homelander aus The Boys für das Game als Downloads vorhergesagt haben. Alles in Allem scheint Netherrealm Studios wieder bemüht uns das beste Prügelspiel zu liefern, dass es in der Gaming Welt gibt. Test your might!

Demnächst releasen wir auch eine Podcast Folge wo wir über alle Prügelspiele der bisherigen Gaming Geschichte plaudern, die uns bewegt und begeistert haben. Ihr könnt euch darauf schon freuen!