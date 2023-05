Leak: Homelander in Mortal Kombat 12

Wer wenn nicht er?

Homelander in The Boys © Amazon Video

Da es sich hier um einen Leak handelt, sollte es wie ein Gerücht behandelt werden und nicht gleich als bare Münze gewertet. Aber die Quelle dieses Leaks scheint sich absolut sicher zu sein, dass wir im kommenden Mortal Kombat 12 Homelander zu spielen bekommen. Und es würde mich nicht ein Mal überraschen, wenn man die sadistisch grausame Natur des Charakters bedenkt. Er würde sich in der Welt von Mortal Kombat vermutlich pudelwohl fühlen.

Homelander in Mortal Kombat 12 wäre einfach richtig

Erst vor kurzem erschien auf Twitter der erste Video Teaser zu Mortal Kombat 12. Es ist nicht viel zu sehen und doch laufen die News bereits heiß. Die Fans freuen sich auf einen weiteren Titel der Mortal Kombat reihe und Ed Boon weiß genau wie er seine Fangemeinde mit so wenig wie nötig anheizen kann. Aber so brodelt auch bereits die Gerüchteküche und zu einigen dieser Gerüchte und potenziellen Leaks scheint die Webseite WindowsCentral sich sehr sicher zu sein. Oder zumindest liest es sich im Artikel so, als hätten sie dafür auch Beweise gesehen.

So heißt es in dem Artikel, dass The Boys Antagonist Homelander als einer der Bonuscharaktere für Mortal Kombat 12 vorgesehen ist. So wie vor ihm bereits der Terminator, Rambo, der Predator, Das Alien oder sogar Jason Voorhees als DLC Charaktere nachgereicht wurden. Auf welche Weise man ihn in das Spiel integrieren kann und wie dies mit seinen Superkräften vereinbar ist, wird sich eventuell noch herausstellen. Aber laut dem Leak ist er nicht der einzige “Comicheld” welcher zum Raster hinzugefügt wird.

Denn so heißt es, dass Peacemaker aus James Gunns “The Suicide Squad” wohl auch als DLC Charakter geplant ist. Eine Figur die ich, zugegebener Maßen, vor diesem Film gar nicht kannte. Jedoch mich während dieses Films sehr gut unterhalten hat. Denn John Cena ist einfach richtig witzig als Peacemaker.