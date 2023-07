Mortal Kombat 1: Homelander, Peacemaker und 4 weitere DLC Fighter bestätigt!

Das wird heftig!!

NetherRealm Studios bestätigt sechs DLC-Charaktere für Mortal Kombat 1 und bestätigt unter anderem die Gerüchte zu Homelander und Peacemaker. Die durchgesickerte Kaderliste und der offizielle Trailer enthüllen einige unerwartete Charaktere wie Omni-Man und zeigen NetherRealm Studios’ Engagement für ein kreatives Raster und die Wünsche der Fans. Klassische Mortal Kombat-Charaktere wie Takeda, Quan-Chi und Ermac ergänzen den Kader, obwohl einige Fans ihre Auftritte in der Injustice-Serie bevorzugt hätten.

Homelander und Peacemaker als DLC für Mortal Kombat 1

Der neue Trailer zeigt die sechs DLC-Charaktere, die Teil des ersten Kombat Packs für Mortal Kombat 1 sein werden. Obwohl die Gerüchte über die DLC-Charaktere von Mortal Kombat 1 für viele Fans ein heiß verfolgtes Thema sind, hat NetherRealm Studios sich dazu bisher nicht öffentlich geäußert. Dennoch wurden die spekulierten Namen durchwegs positiv aufgenommen, was zeigt, dass es eine Menge Aufregung rund um das bevorstehende Reboot gibt.

Die Mortal Kombat-Community spekuliert weiterhin darüber, wer es in den endgültigen Kader schaffen wird. Eine scheinbar durchgesickerte Liste für Mortal Kombat 1 deutet auf die Anwesenheit vieler obskurer Charaktere hin, abseits der üblichen Stammmitglieder. Die Liste nennt Namen, die schon lange nicht mehr gesehen wurden. Obwohl die undichte Stelle bisher nur ein Gerücht ist, hat Mortal Kombat-Mitbegründer Ed Boon viele Hinweise gegeben, wen die Entwickler möglicherweise ins Spiel aufnehmen möchten. Zumindest können die Gerüchte über herunterladbare Inhalte nun zur Ruhe kommen, da Mortal Kombat 1 offiziell sechs Kombatanten bestätigt hat.

Auf der Comic Con wurde per Trailer die DLC Pack-Kaderenthüllung gezeigt. Und das Video beginnt mit Invincible’s Omni-Man. Danach werden Ermac, DC’s Peacemaker, Quan-Chi und Takeda nacheinander auf dem Bildschirm enthüllt. Schließlich erscheint am Ende Homelander von The Boys und bestätigt das zuvor durchgesickerte Mortal Kombat 1-Leak. Die vielfältige Auswahl an Charakteren in diesem Paket lässt vermuten, dass NetherRealm wirklich auf die Reaktion der Fans hört und gleichzeitig sein Ziel verfolgt, obskure Namen zurückzubringen.

New Era, fresh new Kombat Kast Intro and Logo. mmmm. Smells like a new car. #KombatKast #MK1 pic.twitter.com/TbgcFVAhVV — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) July 6, 2023

Eine der überraschenderen Elemente ist jedoch Peacemaker. Der Charakter selbst scheint die offizielle DCU-Version zu sein, mit einer Ähnlichkeit, die dem WWE-Superstar John Cena zu entsprechen scheint. John Cena ist voll in seiner Rolle als Peacemaker aufgegangen und ist sogar zu Events als dieser Charakter gekleidet erschienen. Es könnte schwer sein, den Charakter vom Schauspieler zu trennen, daher hat sich NetherRealm anscheinend die Lizenz für das Aussehen gut gesichert. Ob Cena auch dem Charakter seine Stimme leiht, wurde bisher von NetherRealm nicht bestätigt, aber diese unerwartete Zusammenarbeit dürfte vielen Fans gefallen.

Mit Takeda, Quan-Chi und Ermac ist die Liste ausgewogen, da dies klassische Mortal Kombat-Charaktere sind. Zugegebenermaßen hätten viele wahrscheinlich lieber gesehen, dass die drei übermenschlichen Gäste in der Injustice-Serie von NetherRealm Studios auftreten, aber es wurde noch keine Ankündigung für ein neues Spiel in dieser Serie gemacht. In den letzten Jahren hat das Team die Formel genossen, eine Mischung aus Kollaborationscharakteren aus großen Franchises mit Serien-Stammmitgliedern zu veröffentlichen. Sehr zur Freude der Fans, die endlich den Terminator, Predator oder sogar Jason Voorhees im Spiel fanden.

Mortal Kombat 1 soll am 19. September 2023 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht werden und so könnt ihr auf allen Plattformen Homelander gegen Peacemaker bis aufs Blut kämpfen lassen.