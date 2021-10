Ricky and Morty, Batman und Gandalf kämpfen im neuen ,,Warner Bros.”-Spiel?

Rick and Morty © Adult Swim

Das Brawler-Genre ist heiß umkämpft! Super Smash Bros., Mortal Kombat und diverse andere dominieren immer noch seit Jahren den Markt. Doch sollte man neusten Gerüchten (via Giga) glauben, könnte Warner Bros. schon bald versuchen auch in den Ring zu steigen. Und mit Gandalf, Batman, Rick and Morty und vielen anderen, könnten sie dabei auf die geballte Kraft ihrer Marken setzen.

Doch zunächst sollte geklärt werden, woher dieses Gerücht stammt und wie viel Glaubhaftigkeit dahintersteckt. Bei der Quelle beginnen die Probleme. Denn es gibt schlicht keine. Der vermeintliche Leak stammt von Reddit, von einem potentiellen Insider. Laut des Insiders soll das Spiel ,,Multiversus” heißen und sich bei den Entwicklern Netherrealm Studios in Entwicklung befinden. Im Stil von Smash Bros. sollen dabei die bekanntesten Charaktere der ,,Warner Bros.”-Marken gegeneinander antreten.

Der Leaker betont auf Reddit, dass es sich bei dem Spiel um ein großes ,,offenes Geheimnis” handelt. So hätte man ihn durch sein Reddit-Posting noch häufiger kontaktiert und unabhängig seine Gerüchte bestätigt. Im Zuge dessen konnte der Insider in Kombination mit einem bereits gelöschten Tweet auch eine Liste liefern, die die möglichen spielbaren Charaktere darstellt. So sollen folgenden Charaktere in ,,Metaversus” spielbar sein:

Shaggy (Scooby-Doo)

(Scooby-Doo) Gandalf (Der Herr der Ringe)

(Der Herr der Ringe) Tom & Jerry

Bugs Bunny

Fred Feuerstein

Rick and Morty

Max Max

Johnny Bravo

Steven Universe

Adventure Time (welche Charaktere Genau ist nicht bekannt)

(welche Charaktere Genau ist nicht bekannt) Batman

Harley Quinn

Superman

Wonder Woman

Im Zuge des Leaks tauchte auch bereits ein Bild auf Twitter auf, das aus dem Spiel stammen könnte und dem Gerücht noch mehr Legitimität verabreichen würde. Auf der Grafik sind dabei all jene Charaktere zu sehen, die bereits der Insider auf Reddit genannt hatte. Neben Rick and Morty, auch Gandalf und Batman.

Rick and Morty, Gandalf, Batman und mehr:

Ob und wie viel jedoch tatsächlich hinter dem Gerücht steckt, muss sich in den kommen Wochen erst zeigen. Fans der Charaktere können sich allerdings dennoch auf einiges in der Zukunft freuen. So kommt im nächsten Jahr der heißersehnte neue Batman-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Erst vor kurzem teaserte seine Twilight-Co-Schauspielerin Kristen Stewart, dass sie sich eine Rolle als Joker vorstellen könne.

Auch für ,,Herr der Ringe”-Fans steht einiges bevor. So startet 2022 endlich Amazons Prequel-Serie zur Welt von Mittelerde. Auch eine zweite Staffel ist bereits sicher, die allerdings dann in Großbritannien gedreht werden soll.