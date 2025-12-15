Das nächste Super Smash Bros. kommt wohl bald – Worauf Fans gespannt sein können

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Super Smash Bros.-Reihe gehört seit 1999 zu den festen Größen bei Nintendo. Schon auf dem Nintendo 64 hat das Crossover-Prügelspiel gezeigt, wie gut bekannte Figuren aus verschiedenen Welten zusammen funktionieren. Spätestens mit dem letzten Teil aus dem Jahr 2018 wurde klar, wie weit sich die Serie entwickelt hat. Super Smash Bros. Ultimate war nicht nur ein würdiger Abschluss der Switch-Ära, sondern für viele Fans der bisherige Höhepunkt.

Der Name war Programm: Mehr Kämpfer, mehr Modi, mehr Inhalte als je zuvor. Egal ob Mario, Link, Cloud oder Sora. Kaum ein anderes Spiel vereint so viele ikonische Figuren. Dazu kommt ein Gameplay, das leicht zu lernen ist, aber auf hohem Niveau unglaublich tief geht. Für viele Spieler ist Ultimate bis heute das beste Smash Bros. aller Zeiten.

Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache. Es gibt neue Hinweise darauf, dass der nächste Teil der Reihe früher erscheinen könnte als bisher gedacht und das sorgt in der Community für spürbare Aufregung.

Im neuesten Kirby’s Air Riders Direct wurde bestätigt, dass das Spiel keine DLCs erhalten wird. Kurz darauf meldete sich Sora Sakurai auf X.com (vormals Twitter) zu Wort und erklärte, dass sich das Entwicklerteam in naher Zukunft auflösen wird. Laut Sakurai stehen nur noch kleinere Anpassungen an, danach gilt das Projekt als abgeschlossen. Und genau hier wird es für Smash-Fans spannend.

Ist ein neues Super Smash Bros. realistisch?

Die Entwicklung eines neuen Smash Bros. konnte logischerweise erst dann beginnen, wenn Sakurai seine Arbeit an Kirby’s Air Riders abgeschlossen hat. Zwar war schon länger bekannt, dass es keine Erweiterungen geben wird, doch wie lange die finale Phase dauert, blieb offen. Die nun angekündigte Auflösung des Teams bringt Klarheit: Der Zeitplan ist enger als erwartet, und ein neues Projekt könnte bald starten.

Diese Aussicht ist spannend, ohne dabei Kirby’s Air Riders „kleinzureden“. Als Kirby-Fan lässt sich klar sagen: Die Vorfreude auf Smash ist keine Kritik am aktuellen Spiel. Vielmehr zeigt sich, dass Sakurai bald wieder freie Kapazitäten hat. Dabei wird klar, dass kaum ein Projekt besser zu ihm als ein neues Super Smash Bros. passt.

Auch aus Nintendos Sicht ergibt das Sinn. Die Nintendo Switch 2-Ära braucht große, zugkräftige Titel. Das letzte Smash liegt bereits einige Jahre zurück, und kaum eine Serie sorgt für so viel Aufmerksamkeit, Turniere und Community-Diskussionen. Ein neuer Teil wäre ein starkes Signal zum richtigen Zeitpunkt. Die Community würde es freuen!

