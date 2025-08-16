Kirby Air Riders: Sakurai kündigt baldige Gameplay-Enthüllung an

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Masahiro Sakurai, der legendäre Entwickler hinter Super Smash Bros. und dem Kirby-Franchise, hat in einem seiner neuesten Posts auf X angedeutet, dass eine Gameplay-Enthüllung zu Kirby Air Riders „bald“ erfolgen könnte. Diese Aussage hat unter Fans für große Aufregung gesorgt, denn bisher gab es zum Spiel nur einen kurzen cineastischen Trailer – ohne jegliche Spielszenen.

Sakurais Rückkehr als Director

Sakurai war bereits der kreative Kopf hinter dem ursprünglichen Kirby Air Ride, das 2003 für den Nintendo GameCube erschien. Obwohl das Spiel damals gemischte Kritiken erhielt, entwickelte es sich über die Jahre zu einem Kultklassiker – insbesondere durch den beliebten „City Trial“-Modus, der zufällige Events und Erkundung mit Rennspiel-Elementen kombinierte.

Werbung

Dass Sakurai nun als Director für Kirby Air Riders zurückkehrt, ist ein starkes Zeichen dafür, dass Nintendo dem Projekt große Bedeutung beimisst. In seinem Video betonte er, dass er „nicht viel sagen dürfe“, aber dass die Fans „nicht mehr lange warten müssten“, bis sie echtes Gameplay zu sehen bekommen.

Was ist Kirby Air Riders?

Das Spiel wurde erstmals im April 2025 während der Nintendo Switch 2 Direct vorgestellt. Der Trailer zeigte Kirby, wie er auf seinem ikonischen Warp Star durch eine futuristische Stadt fliegt – begleitet von dramatischer Musik und einem kurzen Blick auf Meta Knight. Doch obwohl die Inszenierung beeindruckte, fehlten konkrete Informationen zum Gameplay.

Der Titel scheint eine Neuinterpretation von Kirby Air Ride zu sein, möglicherweise mit erweiterten Mechaniken, Online-Funktionen und neuen Spielmodi. Gerüchte deuten darauf hin, dass Kirby Air Riders sowohl klassische Rennen als auch explorative Elemente wie im „City Trial“-Modus bieten könnte – vielleicht sogar mit Koop-Features oder einem Battle-Royale-ähnlichen Ansatz.

Werbung

Nintendo Switch 2 und die neue Ära

Nintendo Switch 2 hat bereits mit Titeln wie Mario Kart World und Donkey Kong Bananza gezeigt, dass Nintendo bereit ist, klassische Franchises neu zu denken. Kirby Air Riders könnte in diese Strategie passen: ein nostalgischer Titel, modernisiert für eine neue Generation.

Die Tatsache, dass das Spiel bereits in mehreren Ländern eine Altersfreigabe erhalten hat, lässt vermuten, dass die Veröffentlichung näher rückt. Viele Fans spekulieren, dass Nintendo das Spiel im Rahmen eines kommenden Nintendo Direct-Events ausführlich vorstellen wird – möglicherweise noch vor dem Release von Pokémon Legenden Z-A.