Nintendo Switch 2: Fünf exklusive Spiele kommen mindestens noch 2025

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Nintendo Switch 2 ist gerade einmal ein paar Monate alt und schon stehen weitere Highlights in den Startlöchern. Laut Nintendos aktuellem Finanzbericht erscheinen bis Jahresende mindestens vier exklusive Titel für die neue Konsole. Wir sehen aber noch ein Spiel mehr.

Nach dem fulminanten Start mit Mario Kart World und dem gefeierten Donkey Kong Bananza fragen sich viele Fans, wie es 2025 weitergeht. Die Juli-Ausgabe des Nintendo Direct brachte leider keine großen First-Party-Überraschungen, sondern nur ein Partner Showcase mit Drittanbieter-Spielen. Doch nun ist klar: Es gibt noch einiges, auf das sich Switch 2-Besitzer freuen dürfen.

Diese fünf Switch 2-Exklusivtitel erscheinen noch 2025

Drag x Drive – bereits in wenigen Tagen, am 14. August

– bereits in wenigen Tagen, am 14. August Kirby and the Forgotten Land: Switch 2 Edition + Star-Crossed World – 28. August

– 28. August Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Winter 2025

– Winter 2025 Kirby Air Riders – Noch ohne konkreten Release-Termin für 2025

– Noch ohne konkreten Release-Termin für 2025 Metroid Prime 4 – Noch ohne konkreten Release-Termin für 2025

Das erwartet dich bei den Spielen

Drag x Drive ist ein 3-gegen-3-Onlinesportspiel, in dem futuristische Rollstühle und Basketball kombiniert werden. Dank Joy-Con-2-Maussteuerung will der Titel frischen Wind ins Genre bringen und kostet zum Release weniger als 20 Euro.

Kirby and the Forgotten Land: Switch 2 Edition bringt nicht nur grafische Verbesserungen, sondern auch die exklusive Star-Crossed World-Erweiterung. Ein klarer Mehrwert für Switch 2-Besitzer.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment verknüpft das beliebte Massenschlachten-Gameplay mit einer kanonischen Story, die als Prequel zu Tears of the Kingdom dient.

Kirby Air Riders ist die größte Unbekannte. Das Rennspiel-Sequel vom legendären Entwickler Masahiro Sakurai soll den GameCube-Klassiker neu erfinden, bleibt aber bisher ein Geheimnis.

Metroid Prime 4 erscheint laut der kanadischen Nintendo-Webseite im Jahr 2025. Dort steht: „Metroid Prime 4: Beyond (später verfügbar im Jahr 2025).“ Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass der Finanzbericht das Spiel nicht erwähnt.

2025 wird also für Switch 2-Besitzer alles andere als langweilig. Wenn Nintendo die Termine hält, kommen Fans von Sport, Action und Racing voll auf ihre Kosten. Und vielleicht kündigt ein neues Nintendo Direct ja noch weitere Überraschungen an.