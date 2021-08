Amazons ,,Herr der Ringe” – Releasetermin und erstes Bild enthüllt

Der Herr der Ringe: Die Amazon Original Serie startet am 2. September 2022 bei Amazon Prime Video - (C) Amazon Studios

Amazons ,,Herr der Ringe”-Serie hat offizielle einen Starttermin bekommen. Die ambitionierte Serie soll am 2. September 2022 auf Prime Video starten. Ähnlich wie bereits bei anderen Amazon-Serie – The Boys etc. – soll darauf jede Woche eine weitere Folge erscheinen.

Auch wenn sich einige Fans schon auf einen Release in diesem Jahr gefreut haben, ist es dennoch schön, endlich einen Release-Termin zu haben. Die Serie, die in der Produktion bisher nie gesehene Summen verschlingt, soll dabei in über 240 Ländern und Gebieten weltweit verfügbar sein. Bisher ist allerdings noch unklar wie viele Folgen jeweils am Stück veröffentlicht werden. Auch ist immer noch nicht klar, wie viele Folge es generell geben soll.

Gleichzeitig zum Releastermin gab das Unternehmen auch einen ersten Einblick in Amazons ,,Herr der Ringe”-Serie. So veröffentlichten sie das erste offizielle Bild aus der millionenschweren Produktion. Auch wenn es nicht bestätigt ist, melden einige Quellen, dass es sich dabei um eine Szene aus der ersten Folge handelt. Es ist allerdings nicht bekannt wer die gezeigte Figur, oder die Stadt im Hintergrund ist. Genau so wenig ist auch der offizielle Name der Serie immer noch ein Geheimnis.

Amazons ,,Herr der Ringe”- ein erster Einblick:

Neben dem ersten Bild aus Amazons ,,Herr der Ringe”-Serie hat das Unternehmen auch die offizielle Synopsis der Serie angepasst. So heißt es dort nun:

,,Das neue epische Drama bringt das erste Mal J.R.R. Tolkiens fabelhaftes Zweites Zeitalter in der Geschichte von Mittelerde auf die Bildschirme. Beginnend in einer Zeit relativen Friedens, tausende von Jahren vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens ,,Der Hobbit” und ,,Herr der Ringe”-Bücher, folgt die Serie einem Ensemble an sowohl bekannten, als auch neuen Charakteren, während sie die lange befürchtete Rückkehr des Bösen in Mittelerde konfrontieren.”

Auch wenn wir noch lange nicht in den Genuss der Serie kommen – die Dreharbeiten laufen immer noch in Neuseeland – wissen wir jetzt jedenfalls, wann es der Fall sein wird. Fans sollten sich also schon mal den 2. September 2022 dick im Kalender markieren, wenn Amazons ,,Herr der Ringe”-Serie verfügbar ist.